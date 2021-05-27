Haydi kadınlar piste

29-30 Mayıs tarihlerindeki yarışa her yaştan kadın, kendi motosikleti ya da Yamaha’nın tahsis edeceği motosikletle katılabilecek. R25 Kadınlar Kupası’nın ana sponsoru Yamaha Motor Türkiye, destekçileri ise TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Anlas Lastik oldu. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Kadınların özellikle motor sporları yapıyor olma fikri aileleri tarafından çok da sıcak karşılanmamakta. Amacımız kadınların kendilerine olan güvenlerini, cesaretlerini piste taşımalarına olanak sağlamak” dedi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Yamaha Motor Türkiye, kadınlar için ücretsiz sürüş eğitimi programı başlattı. Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, “Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak, pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını arttırarak işgücü yaratmak için bu yıl kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara