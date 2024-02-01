Hayatı film oluyor

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Merakla beklenen ‘Michael’ filminin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak. 18 Nisan 2025’te vizyona girmesi planlanan biyografi türündeki filmde Jackson’ı, şarkıcının 26 yaşındaki yeğeni Jaafar Jackson’ın canlandıracağı açıklandı. Efsane ismin annesi Katherine Jackson ise “Jaafar’ın Jackson’ın mirasını taşıyacak olmasını görmek harika” dedi. Şarkıcının annesi Katherine Jackson’a Nia Long hayat verecek.

Michael Jackson, 25 Haziran 2009’da Los Angeles’taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu koma hâlinde hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.