Hayata tutunmaya çalışıyorlar

REJİM ve müttefiklerinin yoğun saldırıları altında olan İdlib’de halk yaşam mücadelesi veriyor. İdlib kent merkezinde yaşayan siviller bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışırken, İdlib’in kırsal ve dağlık bölgelerine yerleşenler ise yoksulluk, sefalet ve hastalıklara rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Türkiye’ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Sarmadağ yerleşim yerinde bulunan dağlık bölgelere yerleşen siviller için de durum aynı. Bölgede temiz suya erişmekte sıkıntı yaşayan siviller topladıkları paralarla su kuyusu açmaya çabalarken, çadırdan yapılma ahırlara yerleştirdikleri üç-beş koyunla hayvancılık yapmaya çalışıyorlar. Halil Marat ve ailesi de hayvancılıkla geçinmeye çalışan sivillerden. Marat yaşadıklarını, “Yıllar önce bir oğlum bombardımanda sakatlandı. Evimizi terk etmek zorunda kaldık. İki oğlum Türkiye’ye göç etti. Biz de önce Maarat El Numan’a, oradan da buraya geldik. Ailemiz dağıldı” diyor.

‘OKULA GİDERKEN ÜZERİME BOMBA DÜŞTÜ’

Yıllar önce yaşanan bir bombardımanda bir bacağı sakatlanan 15 yaşındaki Mazin Halil ise, “Okula giderken üzerime bomba düştü. O sırada ağır yaralandım. Bombardımanda bacağım sakatlandı” diyor.

Evlerinden, köylerinden, kasabalarından kaçan Suriyeliler gidecek yerleri olmadığı için İdlib merkezinde bulunan bir futbol stadyumuna sığındı. Stadın tribünlerinin altındaki alana ve bahçesinde kurulan çadırlarda aralarında çocuk, yaşlı ve kadınlar dahil bin 500 kişi kalıyor. Stadyumda yaşayanların çoğu çevreden gelen yardımlarla karnını doyuruyor. Stadyumun sorumlusu durumu, “Burada kalanların çoğu yaşlı, çocuk ve hasta. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak çok fazla göçmen var. O yüzden yardımlar yetersiz kalıyor” diyor. Esad rejiminin kontrolüne geçen Maarat El Numan’dan kaçarak bu stadyuma sığınan 70 yaşındaki Amma Muhammed yaşadıklarını, “Esad güçleri kasabamızı bombaladığında yanımıza hiçbir şey almadan buraya geldik. Şimdi burada çadırlarda kalıyoruz. Çevreden gelen yardımlarla karnımızı doyuruyoruz. Çocuklar sık sık hastalanıyor. Yaşlıların bakıma ihtiyacı var. Çok zor şartlarda yaşıyoruz” sözleriyle anlatıyor. Yaşıtları gibi yüzlerce çocukla birlikte bu stadyumda kalan 11 yaşındaki Jana Dergezel ise hayallerini şöyle anlatıyor: “Burada çok fazla arkadaş edindim. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Ama ben okulumu özledim. Tekrar okula gitmek istiyorum. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum.”

(İdlib merkezindeki bir futbol stadyumuna sığınan yüzlerce Suriyeli, tribünlerin altına kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.)