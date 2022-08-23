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Hayalet uçak

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Queensland#Uçak Enkazı
Hayalet uçak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

Avustralya’nın Queensland eyaletinin kuzeyinde ormanlık alanda bir uçak enkazı tespit edildi.

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Keşif, Google’ın “Haritalar” uygulaması sayesinde yapıldı. Uydu görüntülerinde, Airbus A320 veya Boeing 737 gibi popüler modelleri andıran uçak, tek parça halinde ağaçlar arasında gözüküyor. Olayın duyulması üzerine Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, herhangi bir kayıp yolcu uçağı vakası bildirilmediğini açıkladı. Yetkililer bunun, birkaç görüntünün hatalı şekilde üst üste binmesiyle oluşmuş bir “hayalet uçak” olabileceğini açıkladı.

Geçmişte Avustralya kıyılarında 24 kilometre uzunluğunda ve 5 km genişliğinde bir ada görüntüsü Google Maps’e yansımış ancak bölgeye giden araştırmacılar hiçbir şey bulamamıştı. Google, görselin bir hata sonucu oluşup oluşmadığına dair henüz açıklama yapmazken, yetkililerin bölgede keşif çalışması yapacağına dair de bir duyuru gelmedi.

 

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#Avustralya#Queensland#Uçak Enkazı

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