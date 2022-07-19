Hawaii'de kıyıya vuran dev dalga adeta düğünü yuttu!

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Büyük Okyanus'ta yer alan ABD'ye bağlı Hawaii'nin güney kıyılarında görülen dalgalar evlere ve işyerlerine kadar ulaştı.

Yollar göle dönerken, bir düğün töreni de dalgalar nedeniyle kesintiye uğradı.

Dev dalga, Kailua-Kona'da yer alan Hulihe'e Sarayı'ndaki düğünün başlangıcından 5 dakika önce kıyıya vurdu, törenin yapılacağı alan sular altında kaldı.

Masa ve sandalyeler devrilirken, ıslanan misafirler panikle kaçıştı. Ancak tören, tüm olumsuzluklara rağmen bir süre sonra başladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, yüksekliği 6 metreden fazla olan dev dalgaların iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Meteorolog Chris Brenchley, dalgaları "Onlarca yılın en büyüğü" olarak nitelendirdi.