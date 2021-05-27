Havada şoke eden olay... Pilot 40 dakika boyunca uyudu!

Avusturya, uçağı kullandığı sırada uyuya kalan pilotu konuşuyor.

Independent'ta yer alan habere göre, olay 2 Temmuz 2020'de Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşandı.

Tam 40 dakika uyuya kalan pilot hedeflenen varış noktasının 111 km güneydoğusuna uçtu.

Aynı habere göre, pilot, uçak hedefi olan Redcliffe Havalimanı'nın 111 km güneydoğusuna, Pasifik Okyanusu'na doğru uçtuğu sırada uyandı ve hava trafik kontrolünü ile iletişime geçti.

Uçak daha sonra Redcliffe'e 130 km'den daha uzak bir mesafedeki Gold Coast Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi.

Cessna 208B model uçağının pilotun yolcusuz bir nakil uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Konu ile ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı;

'Pilotun bir gece önce yetersiz uyuması sebebiyle muhtemelen yorgunluk yaşayarak hadiseye yol açtığını tespit etti'

Rapoda pilotun oksijen desteği olmadan 11 bin fitte uçmasının da bu olayda rol oynamış olabileceği bilgisinin altı çizildi.

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