Havada Omikron kaosu

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DÜNYA çapında hızla artan Omikron vakaları Noel tatilini kâbusa çevirdi. Yılın en çok seyahat edilen dönemlerinden olan geçen hafta sonunda 8300’den fazla uçuş, hastalanan uçuş personelinin işe gelememesi nedeniyle iptal edildi. Sadece ABD’de pazar günü iç ve dış hatlarda iptal edilen sefer sayısı 700’ü geçti. 23 Aralık-2 Ocak döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 34 artışla 109 milyondan fazla Amerikalının uçak, tren veya otomobille seyahat etmesi bekleniyor.

İPTALLER SÜRÜYOR

ABD ve Çin iptallerden en kötü etkilenen destinasyonlar olurken aksaklıklar yeni haftaya da sarktı. Dün dünya çapında 2000’den fazla uçuş yapılamadı. Bugün ise en az 700 seferin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Lufthansa, Delta, United Airlines, British Airways, Alaska Airlines gibi havayolu şirketleri önemli sayıda hava mürettebatı ve yer personelin COVID’e yakalandığını ve karantinaya girdiğini söyledi.

13 MİLYONA KARANTİNA

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China Eastern ve Air China şirketleri ise üst üste iki gün 150’nin üzerinde vaka görülen Şian’da karantina ilan edilince çoğunluğu bu kente varış ve çıkışlar olmak üzere binlerce seferini iptal etti. Pekin yönetimi, 13 milyon nüfuslu Şian’da görülen ani vaka artışı üzerine COVID kontrollerini en üst seviyeye çıkardı, tüm seyahatler durduruldu.

ÇOCUKLARDA HASTANEYE YATIŞ ARTTI

ABD’de Omikron vakalarının en fazla arttığı eyalet olan New York’ta çocuk hasta sayısı da hızla yükseliyor. New York Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre geçen üç haftada tedavi için hastanede yatmak zorunda kalan çocuk sayısı dört kat arttı. Eyalette 5-11 yaş grubunda tam aşılanma oranı sadece yüzde 16 seviyesinde. Hastaneye yatanların çoğunluğunu bu yaş grubundaki aşısızların oluşturduğuna dikkat çeken bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Erica Pan, ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmaları yönünde uyardı.

TÜRK DÜĞÜNÜNE KORONA BASKINI

Almanya’nın Münih kentinde işletmecisi Türk olan bir düğün salonuna baskın yapan ekipler, 50 kişi ile sınırlı olması gereken düğünde 100 davetli ile karşılaştı. Uyarılar üzerine damat, 50 kişiyi seçerek eve gönderdi. Söz konusu düğün salonunda aynı akşam 200 kişilik bir düğün daha yapılacağını öğrenen ekipler, düğün sahiplerini arayarak davetli sayısını 50 kişiye indirdi. Münih’te yeni kısıtlamalar gereğince özel eğlenceler iç mekânlarda 50, dış mekânlarda ise 200 kişiyle sınırlı tutulmak zorunda.

TÜRECİ VE ŞAHİN İLHAM VERDİ



2021’de tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren hikâyeler de yaşandığını belirten Avrupa Birliği Komisyonu, sosyal medya hesabından bir liste yayınladı. COVID-19 salgınına karşı aşılarda ilk adımı atan BioNTech kurucu üyeleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin, “bilimin gücü” vurgusuyla listenin başında yer aldı. Türeci ve Şahin’in aşıyla dünya çapında milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için ödüllendirildiğini hatırlatan AB Komisyonu, “Herkes için ilham verici” ifadelerini kullandı. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)