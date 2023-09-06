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Havada ishal paniği! İspanya-ABD uçağı acil iniş yaptı

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#İspanya-ABD Uçağı#İshal#Uçakta İshal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 19:38

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinden İspanya’nın Barselona şehrine gitmek üzere havalanan uçak, ishal olan bir yolcunun ciddi şekilde rahatsızlanmasının ardından dönüş yaparak acil iniş gerçekleştirdi. Temizlik görevlilerinin uçağı, 5 saatlik bir çalışma sonunda temizlediği ve tüm yolcu ile mürettebatın aynı uçakla Barselona’ya uçtuğu öğrenildi.

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ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinden İspanya'nın Barselona şehrine gitmek üzere kalkış yapan uçakta ishal paniği yaşandı.

Delta Havayolları’na ait Airbus A350 uçağında yolculuk yapan bir kişinin ağır ishal belirtileri göstermesi üzerine uçağın pilotunun hava trafik kontrolüne “Bu bir biyolojik tehlike sorunu. Uçuş boyunca ishal olan bir yolcumuz vardı ve bu yüzden Atlanta'ya geri dönmemizi istiyorlar” diyerek iniş izni istediği kaydedildi.

TEMİZLİK 5 SAAT SÜRDÜ

Havayolu yetkilileri, 8 saatlik yolculuğun yaklaşık 2’inci saatinde meydana gelen olayın ardından uçağın acil inişe geçtiğini ve uçuş sırasında tıbbi bir sorunun meydana geldiğini doğruladı. Yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde uçağın koridorunda dışkı ve tuvalet kağıtları görülürken, temizlik görevlilerinin 5 saatlik bir çalışma sonunda uçağı temizlediği ve tüm yolcu ile mürettebatın aynı uçakla Barselona’ya uçtuğu öğrenildi.

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Mide-bağırsak sorunu yaşayan yolcunun kimliği açıklanmazken, Barselona’ya giden uçakta olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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#İspanya-ABD Uçağı#İshal#Uçakta İshal

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