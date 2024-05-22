Havada dehşet

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Singapur Havayolları, Londra-Singapur uçağının şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, 6’sı ağır 71 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililere göre ölen yolcunun kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 73 yaşında olduğu belirtildi. Havayolu şirketi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Heathrow’dan kalkan SQ321 sefer sayılı uçağının Bangkok’a yönlendirildiğini ve Suvarnabhumi Havalimanı’na indiğini duyurdu. Açıklamada “Singapur Havayolları, en derin taziyelerini sunmaktadır” denildi. Singapur Ulaştırma Bakanı Chee Hong Tat da, “Londra Heathrow’dan Singapur’a giden Singapur Havayolları’nın SQ321 sefer sayılı uçağında meydana gelen olayı öğrendiğimde derin üzüntü duydum. Taziyelerimi sunuyorum” diyerek duygularını paylaştı.

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211 YOLCU 18 MÜRETTEBAT

Boeing 777-300ER tipi uçakta toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunduğu bilgisi verildi. Havayolu şirketi, yolculara tıbbi yardım sağlamak için Taylandlı yetkililerle birlikte çalıştığını ve ihtiyaç duyulan her türlü ek yardımı sağlamak için Bangkok’a bir ekip gönderdiğini açıkladı. Taylandlı yetkililer, Suvarnabhumi Havalimanı’na ambulanslar ve acil durum ekipleri gönderdi.