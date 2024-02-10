Havada cehennemi yaşadılar! 63 yaşındaki adamın ağzından ve burnundan litrelerce kan geldi, yolcular çığlıklar içinde izledi

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Filipinli eşi ile seyahat eden 63 yaşındaki Almanyalı bir adam, uçağa binerken bile gözle görülür bir şekilde hasta görünüyordu. Kendini kontrole gelen uçuş ekibine uçağa yetişmek için acele ettiklerini bu nedenle çok hızlı nefes alıp terlediğini söyledi.

NABZINA BAKIP, PAPATYA ÇAYI VERDİLER

Adamın yan koltuğunda oturan Martin Missfelder isimli yolcu ve karısı adamı bir süre izledikten sonra endişelenmeye başladılar. Martin'in karısı Zürih Üniversite Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyordu ve uçuş ekibine yolcunun doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi.

Uçağın hoparlöründen doktor çağrısı yapıldı, uçaktaki genç bir Polonyalı doktor gönüllü oldu. İngilizcesinin çok iyi olmadığı belirtilen Polonyalı doktor 63 yaşındaki adama nasıl olduğunu sordu, nabzını ölçü ve adamın iyi olduğunu söyledi.



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Uçuş ekibi soğuk terler döken adama papatya çayı ikram etti ancak uçak havalandıktan sonra adamın durumu kötüye gitmeye başladı. Karısının verdiği bir torbaya kan tüküren adamın ağzından ve burnundan kan gelmeye başladı. Kanama o kadar şiddetliydi Airbus A380 uçağının duvarları kan içinde kaldı.

İsviçre yayın organı Blick'e konuşan Martin Missfelder,"Tam bir dehşet anıydı, herkes çığlık atıyordu" dedi.

LİTRELERCE KAN KAYBETTİ! ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDIĞINDA UÇAK DERİN BİR SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Litrelerce kan kaybeden adamın durumu üzerine alarma geçen uçuş ekibi çaresiz bir şekilde yarım saat ilkyardım girişimlerinde bulundu ancak adam hareketsiz kaldığında pilot yolcunun öldüğünü duyurdu.

ABD'li NewYorkPost gazetesine göre uçakta tam bir ölüm sessizliği vardı. Personel adamın cansız bedenini uçağın mutfağına taşıdı ve uçak Tayland'a geri döndü.



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Lufthansa Hava Yolları sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında "Mürettebat ve uçaktaki doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden yolcumuzun ailesine taziyelerimizi iletiyor, diğer yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçuş verileri, Airbus A380'in Perşembe günü saat 23.50'de Bangkok'tan ayrıldığını ve Cuma günü saat 8.28'de Tayland'a geri döndüğünü gösteriyor.

Yolcular ise başka bir uçuş için 2 saat havalimanında beklemek zorunda kaldıklarını belirterek havada büyük bir travma yaşamış 30 kişinin bu şekilde bekletilmesinin doğru olmadığını söyleyerek şirkete tepki gösterdiler.