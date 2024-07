Havada büyük panik! Mürettebat bir anda kusmaya başladı, yolcular maske istedi: İlk açıklama ‘biyolojik tehlike’

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı.

New York Post'un haberine göre, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine " biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi.

UÇAKTA YAŞANANLAR "BİYOLOJİK TEHLİKE" OLARAK ADLANDIRILDI

ABD basınına yansıyan haberlere göre uçak yolcuları, mürettebat bölümünde yaşanan ve “tiksindirici” şeklinde açıklanan bir olayın ardından kendilerini bir “biyolojik tehlikenin” ortasında buldu.

United Airlines uçağındaki personel ve bazı yolcuların yolculuk sırasında hastalandıkları ve uçak havadayken kule tarafından iniş için yönlendirildiği bildirildi.

Twitter'da paylaşılan ses kaydında uçakta bulunan bir doktorun telsizden “Özellikle de bu tür bir biyolojik tehlike söz konusuysa, sanırım bu uçağı bir an önce yere indirmemiz gerekiyor” dediği duyuluyordu.

Uçağın güvenli bir şekilde yere indiğine inanılıyor, ancak United Airlines’dan henüz olaya ya da uçaktaki insanların hastalanmasına neyin sebep olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

MÜRETTEBAT BİR ANDA KUSMAYA BAŞLADI

Uçuşla ilgili sosyal medya paylaşımlarında önce uçağın arka tarafındaki mürettebatın kusmaya başladığı sonra da onlara yakın yerlerde bulunan yolcuların hastalandığı yazıldı.

United Airlines crew and passengers vomiting due to a “biohazard” from a passenger and flight diverted to Dulles as UA2477 (Boeing 737-800 IAH-BOS) this afternoon.



Big thanks to Bill B. for sharing the audio and @RadarBoxCom for tracking. pic.twitter.com/LOojAnsbZH