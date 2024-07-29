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Havada büyük panik! Mürettebat bir anda kusmaya başladı, yolcular maske istedi: İlk açıklama ‘biyolojik tehlike’

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#UÇAK#United Airlines#Biyolojik Tehlike
Havada büyük panik Mürettebat bir anda kusmaya başladı, yolcular maske istedi: İlk açıklama ‘biyolojik tehlike’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 12:54

Huston’dan Boston’a gitmek üzere havalanan United Airlines uçağında yaşanan akılalmaz anlar gündeme bomba gibi düştü. Bir tür biyolojik tehlike bulunduğu söylenen uçakta büyük panik yaşanırken mürettebatın bir anda kusmaya başladığı bildirildi.

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ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı.

New York Post'un haberine göre, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine " biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi.

Havada büyük panik Mürettebat bir anda kusmaya başladı, yolcular maske istedi: İlk açıklama ‘biyolojik tehlike’

UÇAKTA YAŞANANLAR "BİYOLOJİK TEHLİKE" OLARAK ADLANDIRILDI

ABD basınına yansıyan haberlere göre uçak yolcuları, mürettebat bölümünde yaşanan ve “tiksindirici” şeklinde açıklanan bir olayın ardından kendilerini bir “biyolojik tehlikenin” ortasında buldu.

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United Airlines uçağındaki personel ve bazı yolcuların yolculuk sırasında hastalandıkları ve uçak havadayken kule tarafından iniş için yönlendirildiği bildirildi.

Twitter'da paylaşılan ses kaydında uçakta bulunan bir doktorun telsizden “Özellikle de bu tür bir biyolojik tehlike söz konusuysa, sanırım bu uçağı bir an önce yere indirmemiz gerekiyor” dediği duyuluyordu.

Uçağın güvenli bir şekilde yere indiğine inanılıyor, ancak United Airlines’dan henüz olaya ya da uçaktaki insanların hastalanmasına neyin sebep olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Havada büyük panik Mürettebat bir anda kusmaya başladı, yolcular maske istedi: İlk açıklama ‘biyolojik tehlike’

MÜRETTEBAT BİR ANDA KUSMAYA BAŞLADI

Uçuşla ilgili sosyal medya paylaşımlarında önce uçağın arka tarafındaki mürettebatın kusmaya başladığı sonra da onlara yakın yerlerde bulunan yolcuların hastalandığı yazıldı.

Uçuş takip programı RadarBox, “United Airlines mürettebatı ve yolcuları bir yolcudan kaynaklanan ‘biyolojik tehlike’ nedeniyle kustu” iddiasında bulundu.

New York Post'ta yer alan haberlere göre, uçağın içinde aynı anda birçok kişinin istifra etmesi yüzünden korkunç bir koku oluştu. Yolcuların büyük kısmı bu sebeple maske istemek zorunda kaldı.

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Uçağın Washington'a acil iniş yaptıktan sonra derinlemesine temizlendiği bildirildi.

Havada büyük panik Mürettebat bir anda kusmaya başladı, yolcular maske istedi: İlk açıklama ‘biyolojik tehlike’

HAZİRAN AYINDA DA BENZER BİR VAKA YAŞANMIŞTI

Henüz açıklığa kavuşmayan bu tuhaf olay geçtiğimiz 1 Haziran'da Kanada'dan Teksas'a yapılan bir uçuşta yaşananları hatırlattı.

Bu uçuşta da 30'a yakın yolcunun kruvaziyer tatillerinin ardından grip benzeri semptomlar göstermesiyle büyük bir karmaşa yaşanmıştı.

Etkilenen yolcular Vancouver'dan kalkan United Airlines'a ait Boeing 737 Max uçağındaydı ve Houston'da Bush Kıtalararası Havalimanı'na indiklerinde acil servis tarafından karşılandılar. Saat 6.20 sularında Houston İtfaiyesi duruma müdahale etti.

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United Airlines, derinlemesine bir temizlik için hizmet dışı bırakılan uçakta 163 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu doğruladı. Üç yolcu hastaneye kaldırıldı ancak ciddi bir sağlık sorunu yaşamadan taburcu edildiler.

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#UÇAK#United Airlines#Biyolojik Tehlike

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