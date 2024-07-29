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244 gün komada kalıp tekrar yürümeye başlamıştı… Adı ‘mucize adam’ oldu… Kaderi yıllar sonra onu en acı şekilde buldu

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#Koma#Mucize#ABD
244 gün komada kalıp tekrar yürümeye başlamıştı… Adı ‘mucize adam’ oldu… Kaderi yıllar sonra onu en acı şekilde buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 11:14

23 yaşına girmesine günler kala geçirdiği korkunç kaza yüzünden komaya girmişti. Doktorlar yaşaması için ona hiç şans vermemiş, ailesine tüm umutların tükendiğini söylemişti.

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Floridalı 30 yaşındaki Drew Kohn, hem etrafındakiler hem de ABD basını tarafından bir “modern zaman mucizesi” olarak adlandırılmaya başlamıştı.

Drew, 23. doğum gününe birkaç gün kala bir motosiklet kazası geçirip aldığı beyin hasarı nedeniyle derin bir komaya girdiğinde takvimler 2017 yılını gösteriyordu.

244 gün komada kalıp tekrar yürümeye başlamıştı… Adı ‘mucize adam’ oldu… Kaderi yıllar sonra onu en acı şekilde buldu

244 gün yani tam 8 ay süren derin komadan uyanan Drew Kohn için doktorlar yaşama şansı yok demiş ve ailesine organlarını bağışlaması için baskı yapmaya başlamıştı.

Derew’nun annesi Yolanda Osborne-Kohn o günleri “Doktorlar organlarını toplayacaklardı” dedi ve “Ama ben onun uyanacağına inanıyordum. Onlara bir tırnak ya da kirpik bile alamayacaksınız' deme cesaretini gösterdim.” diyerek anlatıyordu.

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Yolanda, oğlunun bir noktada beyin ölümünün bile gerçekleştiğini ama umudunu yitirmediğini söyledi.

244 gün komada kalıp tekrar yürümeye başlamıştı… Adı ‘mucize adam’ oldu… Kaderi yıllar sonra onu en acı şekilde buldu
Doktorların artık uyanamaz dediği Drew Kohn girdiği derin komadan uyanıp tekrar yürümeye ve normal bir hayat sürmeye başlamıştı... Yıllar önce kaçtığı kaderi onu bir kez daha bir kazada yakaladı...

Aylar süren zor günlerin ardından komadan uyanan Drew annesine “Evet anne, ben iyiyim. Seni seviyorum anne” demişti.

Yıllar alan zorlu rehabilitasyon sürecinin ardından Drew yeniden yürümeye başladığında herkes tarafından modern zaman mucizesi olarak adlandırılmaya başladı.

Drew Kohn’un 7 yıl önce kaçmayı başardığı kaderi onu geçen hafta yakaladı…

244 gün komada kalıp tekrar yürümeye başlamıştı… Adı ‘mucize adam’ oldu… Kaderi yıllar sonra onu en acı şekilde buldu
7 yıl önce girdiği komadan mucize şekilde uyanan Drew'a evinin yakınlarındaki bu yolda bir kamyonet çarptı

Jacksonville Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, mucize adam Drew’nun hayatı, geçtiğimiz cuma günü sabah 5:30 sularında yolda yürürken bir kamyonetin çarpmasıyla yürek burkan bir şekilde sona erdi.

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Polislere Drew'i görmediğini söyleyen sürücü kenara çekip 911'i aradı ama artık çok geçti. Polisler Drew Kohn’nun olay yerinde öldüğünü açıkladılar.

244 gün komada kalıp tekrar yürümeye başlamıştı… Adı ‘mucize adam’ oldu… Kaderi yıllar sonra onu en acı şekilde buldu

Annesi Yolanda Osborne-Kohn, yaşadığı büyük acıya rağmen oğluyla geçirebildiği 7 yıl için minnettar olduğunu söyledi.

Osborne-Kohn, yaşadığı kalp kırıklığına rağmen oğluyla geçirdiği yedi yıl için minnettar olduğunu söyledi.

“Tanrı isteğimi yerine getirdi ve ben kızgın değilim. Kızgın değilim. Huzur içindeyim,” diyen annesi oğlu Drew’nun şimdi cennette olduğuna ve artık acı çekmediğine inandığını söyledi.

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#Koma#Mucize#ABD

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