Hava bombardımanı İdlib’e suyu kesti

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Suriye’de Şam rejiminin kontrolü dışında olan İdlib vilayeti, hafta sonu altyapıda kritik hasara yol açan hava saldırılarına hedef oldu. Savaş uçakları, vilayette çok sayıda ilçenin yanı sıra 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı İdlib şehrinin su ihtiyacını da karşılayan su pompalama tesisini bombaladı. Bölgedeki su işletmesinden bir yetkili, hava saldırısı sonrasında tesisinin faaliyetlerinin durduğunu belirtti. Can kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI

Bölge sakinleri ve insan hakları örgütlerinin ulaştırdığı bilgilere göre, saldırıları Rusya’ya ait bombardıman uçakları düzenledi. Vilayetteki üç yerleşim birimi 2 Ocak akşamı bombardıman altında kaldı. Bombalar yüksek irtifadan atıldığı için operasyonda Rusya’nın TU-22 bombardıman uçaklarının kullanılmış olabileceği belirtildi. Vurulan noktalardan biri Türkiye sınırına yakın Cilvegözü kapısı karşısındaki Bab al Hava yerleşim birimi. Yerel yönetim temsilcilerinden Abu Hazem İdlibi, Rusya’nın son dönemde bilerek altyapıyı hedef aldığını ve sivil halkın zaten kötü yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini söyledi.

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BM: ALTYAPI VURULDU

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülke halen su krizi ile karşı karşıya bulunurken, sivil altyapıya yönelik yıkımın devam etmesi sadece sivillerin daha fazla acı çekmesine neden olacak” dedi.

KAMP DA HEDEF OLDU

İdlib’deki yetkililerin verdiği bilgilere göre cumartesi gece yarısı sonrası başlayan ve İdlib’in batısındaki Cisr el Şukur’daki mülteci kampını hedef alan saldırıda ise iki çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi. İdlib’de altyapıyı hedef alan saldırı haberi, 2 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in telefon görüşmesini izliyor. Görüşmede Kafkasya, Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel meseleler ve gelişmelerin değerlendirildiği bildirilmişti.

BİLGİ NOTU

İdlib vilayetinde 4 milyona yakın Suriyeli yaşıyor. Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaya göre çatışmasızlık bölgesi olarak kabul edilen İdlib, zaman zaman Esad rejiminin saldırılarına hedef oluyor.

WASHİNGTON POST: HTŞ İMAJ YENİLİYOR

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Amerikan Washington Post (WP) gazetesine göre İdlib’de faal Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, daha ılımlı bir imajla kabul görmeyi amaçlıyor. WP, Suriyeli muhaliflerin geçici hükümetine ortak olan HTŞ liderlerinin takım elbise giyerek, geçmiştekinden farklı bir tarz benimsediğine dikkat çekti. Gazeteye göre bu çabanın önemli göstergelerinden biri de ‘ahlak polislerinin’ artık İdlib sokaklarında görülmemesi. HTŞ, 5 yıl önce terör örgütü El Kaide ile ilişkisini kopardığını açıklamıştı.