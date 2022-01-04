Hava bombardımanı İdlib’e suyu kesti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun şifreleri Dikkat çeken toplumsal bağışıklık açıklamasıOmicron'un şifreleri! Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması#Omikron
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Galatasarayda bir dönemi sona erdirecek teklif Kulisler çalkalanıyor...Galatasaray'da bir dönemi sona erdirecek teklif! Kulisler çalkalanıyor...#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Memur ve emekliye ek zam müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Memur ve emekliye ek zam müjdesi#Memur
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var#20 Aralık
Racon masasında neler oldu Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...'Racon masası'nda neler oldu? Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...#Ziya Bandırmalıoğlu
Benden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’ndaBenden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’nda#Kılıçdaroğlu
Yeni tehlike FLURONAYeni tehlike FLURONA#Omicron
Dünya gözüyle İstanbul...Dünya gözüyle İstanbul...#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Mesut Özilin satın alma talebine yeşil ışıkMesut Özil'in satın alma talebine yeşil ışık!#Mesut Özil
Uzlaştırmacılar 100 kişiden 84ünü el sıkıştırdı Nasıl uygulanıyorUzlaştırmacılar 100 kişiden 84'ünü el sıkıştırdı! Nasıl uygulanıyor?#Adalet Bakanlığı
Hollandada iki Türk BakanHollanda'da iki Türk Bakan#Dilan Yeşilgöz Zegerius
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı Karımdan özür dilerim'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı! 'Karımdan özür dilerim'#Deha Bilimlier
Ses getirecek itiraf: İhaneti kendim yakaladımSes getirecek itiraf: İhaneti kendim yakaladım#Kemal Gülman
Doğalgazda yardım adımı KOSGEB destekleri genişletiliyor...Doğalgazda yardım adımı! KOSGEB destekleri genişletiliyor...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Hava bombardımanı İdlib’e suyu kesti

#İdlib#Suriye#Bombardıman
Hava bombardımanı İdlib’e suyu kesti

Muhaliflerin denetimindeki İdlib vilayeti hafta sonu özellikle su altyapısı ve çiftliklerin hedef olduğu yoğun hava saldırılarına sahne oldu. İdlib şehrine su verilemezken, bölge sakinleri Rusya’yı sorumlu tuttu.

Haberin Devamı

Suriye’de Şam rejiminin kontrolü dışında olan İdlib vilayeti, hafta sonu altyapıda kritik hasara yol açan hava saldırılarına hedef oldu. Savaş uçakları, vilayette çok sayıda ilçenin yanı sıra 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı İdlib şehrinin su ihtiyacını da karşılayan su pompalama tesisini bombaladı. Bölgedeki su işletmesinden bir yetkili, hava saldırısı sonrasında tesisinin faaliyetlerinin durduğunu belirtti. Can kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI

Bölge sakinleri ve insan hakları örgütlerinin ulaştırdığı bilgilere göre, saldırıları Rusya’ya ait bombardıman uçakları düzenledi. Vilayetteki üç yerleşim birimi 2 Ocak akşamı bombardıman altında kaldı. Bombalar yüksek irtifadan atıldığı için operasyonda Rusya’nın TU-22 bombardıman uçaklarının kullanılmış olabileceği belirtildi. Vurulan noktalardan biri Türkiye sınırına yakın Cilvegözü kapısı karşısındaki Bab al Hava yerleşim birimi. Yerel yönetim temsilcilerinden Abu Hazem İdlibi, Rusya’nın son dönemde bilerek altyapıyı hedef aldığını ve sivil halkın zaten kötü yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Hava bombardımanı İdlib’e suyu kesti

Haberin Devamı

BM: ALTYAPI VURULDU

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülke halen su krizi ile karşı karşıya bulunurken, sivil altyapıya yönelik yıkımın devam etmesi sadece sivillerin daha fazla acı çekmesine neden olacak” dedi.

KAMP DA HEDEF OLDU

İdlib’deki yetkililerin verdiği bilgilere göre cumartesi gece yarısı sonrası başlayan ve İdlib’in batısındaki Cisr el Şukur’daki mülteci kampını hedef alan saldırıda ise iki çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi. İdlib’de altyapıyı hedef alan saldırı haberi, 2 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in telefon görüşmesini izliyor. Görüşmede Kafkasya, Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel meseleler ve gelişmelerin değerlendirildiği bildirilmişti.

BİLGİ NOTU

İdlib vilayetinde 4 milyona yakın Suriyeli yaşıyor. Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaya göre çatışmasızlık bölgesi olarak kabul edilen İdlib, zaman zaman Esad rejiminin saldırılarına hedef oluyor.

WASHİNGTON POST: HTŞ İMAJ YENİLİYOR

Haberin Devamı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesine göre İdlib’de faal Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, daha ılımlı bir imajla kabul görmeyi amaçlıyor. WP, Suriyeli muhaliflerin geçici hükümetine ortak olan HTŞ liderlerinin takım elbise giyerek, geçmiştekinden farklı bir tarz benimsediğine dikkat çekti. Gazeteye göre bu çabanın önemli göstergelerinden biri de ‘ahlak polislerinin’ artık İdlib sokaklarında görülmemesi. HTŞ, 5 yıl önce terör örgütü El Kaide ile ilişkisini kopardığını açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İdlib#Suriye#Bombardıman

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin