Hastaneye yatışları yüzde 94 önlüyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ocak-mart döneminde ABD’nin 14 eyaletteki 24 hastaneden topladığı verilerle oluşturulan bir çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Çalışma sonuçları, BioNTech ve Moderna aşılarının 65 yaş ve üzeri hastaların hastaneye yatışında yüzde 94 oranında koruma sağladığını ortaya koydu. CDC’nin elde ettiği veriler daha önce klinik çalışmalarda yüksek koruma sağladığı belirlenen bu iki aşının gerçek hayat sürecinde de aynı ölçüde etkili olduğunu gösteren ilk kanıt oldu. Daha önce İsrail’de de benzer bir çalışma yapılmış ancak İsrail’deki araştırma yalnızca BioNTech aşısı olan hastaların verilerini kapsamıştı.

İki aşıdan en az bir doz almış 417 katılımcının verileri incelendiğinde, söz konusu koruma oranının elde edilebilmesi için aşının iki dozunun da alınmış olması ve iki doz arasında en az iki hafta olması gerektiği sonucuna ulaşıldı.

İKİ DOZDA KORUYOR

65 yaş üstünde hastaneye yatışların daha genç yaş gruplarına göre 8 kat daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, yüzde 94’lük korumanın ölüm sayılarında ciddi bir düşüş sağlayacağı görüşünde. CDC verilerine göre, ABD’de 37 milyonu 65 yaş ve üstü olmak üzere141 milyondan fazla kişiye ilk doz, 96 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. ABD’de ocak ayında 3 bin civarında seyreden günlük ölüm sayıları, aşılamanın artmasıyla birlikte 600’lü rakamlara kadar inmiş durumda.



BEBEKLERE DE YAPILACAK

Mart ayında 12-15 yaş arası çocuklarda aşının kullanımının güvenli ve etkili olduğu yönünde veriler paylaşan BioNTech, şimdi de 5-12 yaş ve daha küçük çocuklarda aşının kullanımına yönelik çalışmalar yürütüyor. Alman Spiegel dergisine konuşan BioNTech’in kurucusu Prof.Dr. Uğur Şahin, 5-12 yaş arası çocuklarla yapılan ilk test sonuçlarının temmuz ayında, daha küçük çocukların test sonuçlarının ise eylül ayında geleceğini söyledi.



+16 ONAYLANMIŞTI

Verilerin 4 ila 6 haftalık bir sürede değerlendirileceğini aktaran Şahin, bunun ardından aşıların kullanım onayları için başvuruda bulunacaklarını belirtti. BioNTech aşısına ABD’de 16 yaş ve üzeri için kullanım onayı verilmişti. Firmanın 12-15 yaş kullanımı için ABD’de yaptığı başvuru son aşamaya gelirken, Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) ise gelecek hafta başvurulması bekleniyor.

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