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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Hariri suikasti davasında flaş gelişme

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Hariri suikasti davasında flaş gelişme
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Lübnan'da bugün görülen kritik 'Hariri suikastı davası' sonuçlandı. Suikastte Hizbullah aleyhine kanıt olmadığı kararına varıldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması bugün görüldü. 

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre mahkeme suikastta Hizbullah'ın ya da Suriye hükümetinin parmağı olmadığı kararına vardı. 

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Hariri ile birlikte 21 kişinin daha öldüğü bombalı suikast davası kararını yargılanan 4 Hizbullah üyesine bildirdi. 

Kararla ilgili açıklamada şu sözlere yer verildi 'Mahkeme olarak Hariri ve destekçilerinin suikasta uğramasında Suriye ve Hizbullah'ın rolü olabileceği ihtimalinin gerçekliğini biliyoruz. Ancak yaptığımız incelemelerde Hizbullah örgütünün ya da Suriye'nin olayla bir bağlantısı olduğu sonucuna varmadık.' 

Açıklamayı mahkeme başkanı yargıç David Re, inceledikleri 2600 sayfa belgeyi işaret ederek yaptı. 

 

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