Hapishaneden kurtarılmıştı: Esad ajanı çıktı

Suriye'de, Esad'ın devrilmesinin ardından Sednaya hapishanesinde yayın yapan CNN International ekibi, 3 aydır burada tutulan bir mahkumu görüntüledi.

CNN International'ın serbest kalma anlarını paylaştığı adam, Esad zulmünün kurbanı olduğunu söyledi. CNN gazetecisi Clarissa Ward'un, "20 yıllık kariyerimde tanık olduğum en sıra dışı anlardan biri" olarak niteledi.

Ancak Suriyeli kaynaklar, adamın aslında devrik Suriye lideri Esad'ın eski istihbarat subayı olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, Şam'daki hapishaneden serbest bırakılan adam, aslında Esad güçlerinin kötü şöhretli işkencecisiydi.

Bağımsız teyit kuruluşı Verify-Sy tarafından yayınlanan raporda, görünüşte masum olan tutuklunun aslında Suriye hava kuvvetleri istihbaratında görev yapan ve uzun süredir savaş suçları işlemiş üsteğmen Salama Muhammed Salama olduğunu söyledi.

Salama, İsminin Adel Ghurbal olduğunu ve Esad rejiminin çöktüğünden haberi olmadığını söyledi. Ancak Verify-Sy, adamın fiziksel olarak sağlıklı ve bakımlı olduğunu, görünürde herhangi bir yarası veya işkence izi olmadığını ve 3 aydır karanlık hücredeki birinin davranışlarını sergilemediğini belirtti.

3 aydır güneş görmediğini iddia eden Salama'nın güneşe bakarken gözünü kırpmadığını ifade eden Verify-Sy ayrıca, Adel Ghurbal adına herhangi bir kayıt bulunmadığının altını çizdi.

In nearly twenty years as a journalist, this was one of the most extraordinary moments I have witnessed. https://t.co/rG3WmhKh7X