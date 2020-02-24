Hanau’da 20 bin Türk’ten ortak çağrı: Irkçıları durdurun

DİTİB’in öncülüğünde ‘Teröre ve İslam düşmanlığına hayır’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP milletvekilleri Abdurrahman Tutdere ve Ünal Demirtaş, Ağrılılar Kültür Dayanışma Derneği, MÜSİAD, Avrupalı Demokratlar, İslam Toplumu Milli Görüş ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla cami dernekleri ve saldırıda öldürülenlerin yakınları yürüyüşe katıldı.

KADINLAR ÇOK FAZLAYDI

Yürüyüşte kadınların sayısı çok fazlaydı. Bazı kadınlar, bebekleri ve çocuklarıyla birlikte yürüyüşe gelmişti. Antifaşist Almanların önceki gün yaptığı yürüyüşe göre, Türklerin dün düzenlediği yürüyüşe katılanların sayısı çok daha fazlaydı. Kortejin uzunluğu kesin bir rakam verilmesini engelliyordu. Tespitlerimize göre, en az 20 bin kişi vardı. Hatta 25 bin kişi bile denilebilir. Bazı katılımcı derneklerin temsilcilerine göre bu sayı 40 bin dolayındaydı.

‘İSLAM DÜŞMANLIĞINA HAYIR’

İkinci saldırının olduğu ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Kurt-Schumacher Meydanı’ndan yürüyüşe başlayan protestocular, 3 kilometre uzaklıktaki ilk saldırının gerçekleştiği Heumarkt semtine kadar sürdü.

Protestocular sık sık “Irkçılar defolsun, ırkçıları durdurun” sloganı attı. Göstericiler adına Marktplatz’ta yapılan açıklamada, ‘teröre ve İslam düşmanlığı’na hayır denildi.