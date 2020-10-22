Hamileliğinin son haftasında iddia için 1,5 kilometre koştu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve hamileliğinin son haftasında olan McKenna Myler, iddia üzerine 1,5 kilometre koştu. Kadının eşi Mike Myler, McKenna'nın 8 dakikadan az sürede 1,5 kilometrelik mesafeyi koşamayacağını ifade etti. Çift, 100 dolara iddiaya girdi. McKenna, 1,5 kilometreyi 5,5 dakika içerisinde koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.