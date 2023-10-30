Hamas’tan rehineler için takas teklifi

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HAMAS’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze’de tutulan tüm rehinelerin bırakılması karşılığında İsrail’deki hapishanelerde tutulan Filistinlilerin özgür bırakılmasını teklif etti. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, “Düşman bu sorunu çözmek isterse biz hazırız” ifadelerini kullandı. Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Yahya Sinvar ise, “Elimizdeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında işgalci İsrail hapishanelerindeki mahkumların serbest bırakılmasını içeren bir değişim anlaşması yapmaya hazırız” açıklamasında bulundu. Rehinelerin sayısının en az 230 olduğunu tahmin ettiklerini bildiren İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari ise Hamas’ın teklifinin masada olmadığını belirtti, açıklamayı “İsrailli sivilleri manipüle etmeyi amaçlayan psikolojik terör” olarak nitelendirdi. Filistinli Tutsaklar Derneği’ne göre, İsrail’deki hapishanelerde yaklaşık 6 bin 600 Filistinli mahkûm bulunuyor.

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İsrail’in çeşitli kentlerinde sokağa çıkan rehine yakınları, hükümete Hamas’ın takas teklifini kabul etme çağrısında bulundu.

NETANYAHU AİLELERLE GÖRÜŞECEK

Bu arada önceki gün Tel Aviv’de toplanan rehinelerin aileleri, İsrail yönetimine Hamas’ın teklifinin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Gazze Şeridi’ne internet ve telefon erişiminin kesilmesi ve bombardımanların şiddetlenmesinin ardından yakınlarının güvenliğiyle ilgili endişelerinin arttığını belirten aileler, savaşın başından bu yana Netanyahu hükümetine yaptıkları çağrıların karşılık bulmadığını belirtti. Protestoların ardından İsrail medyası, Savunma Bakanı Yoav Galant ile Başbakan Binyamin Netanyahu’nun rehinelerin aileleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

ARAP VE YAHUDİ ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK

- İsrail’in Netanya şehrindeki bir grup Yahudi ile Arap öğrenciler arasında arbede çıktı. Arap öğrencilerin bir sinagogdaki ayini böldüklerini iddia eden bir grup Yahudi, öğrencilerin kaldığı yurtların önünde toplanarak “Araplara ölüm” sloganları attı, binalara girmeye çalıştı. Netanya Belediye Başkanı Miriam Feirberg, yurdun boşaltılması ve Yahudileri taciz ettiği iddia edilen sorumluların bulunması talebinde bulunduğunu duyurdu.

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BATI ŞERİA BASKINLARI SÜRÜYOR

- Gazze’de yaşanan çatışmalarla eşzamanlı olarak Batı Şeria’da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 114’e yükseldi.

LONDRA’DA ÜÇÜNCÜ KEZ FİLİSTİN MİTİNGİ

- İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin katılımıyla üçüncü kez Gazzelilere destek mitingi düzenlendi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla düzenlenen protestolara katılanlar Gazze’de acilen ateşkes ilan edilmesi talebiyle yürüdü. ABD’nin Brooklyn şehrindeki köprüyü kapatan yüzlerce kişi de Amerikan hükümetine İsrail’e yardım göndermeyi durdurma çağrısında bulundu. Filistin’e destek gösterilerinin yasaklandığı Almanya’nın başkenti Berlin’de de ateşkes talebiyle protesto gerçekleştirildi.

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ABBAS ARAP ÜLKELERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’deki Filistinlilerin, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma ve katliama maruz kaldığını belirterek, Arap ülkelerinin liderlerine, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulması için “olağanüstü toplantı” çağrısında bulundu.

Mahmud Abbas

İSRAİL’DEN KUDÜS HASTANESİ’NE TEHDİT

- Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze’deki Kudüs Hastanesi’ni bombalamakla tehdit ederek acil tahliye emri verdiğini, sabahtan bu yana hastanenin çevresinin havadan hedef alındığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Yineliyoruz; hastalarla dolu hastaneleri hayatlarını tehlikeye atmadan tahliye etmek imkansızdır” açıklamasında bulundu.