Hamas lideri Sinvar'ın gizli merkezi: Oda 6! Hamas tünellerinden çok daha derinlerde

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İsrail'in 7 Ekim saldırılarından sorumlu tuttuğu Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın nerede olduğu hala bilinmiyor. İnsansız hava araçları, elektronik dinleme cihazları ve muhbirler tarafından desteklenen binlerce İsrail askeri, 7 Ekim'den bu yana konumunu belirlemeye çalışıyor.

SİNVAR'IN GİZLİ MERKEZİ: ODA 6

İsrail Ordusu geçtiğimiz haftalarda başına para ödülü konulan Sinvar'ın Han Yunus'ta çekilen görüntülerini yayınlamıştı. 10 Ekim tarihli görüntülerde Sinvar'ın eşi ve çocuklarıyla Hamas tünellerinden birinde yürüdüğü görülüyor.

Dün Jerusalem Post gazetesi'ne konuşan IDF kaynakları Sinvar'ın uzun süredir 'Oda 6' adı verilen ve uzun süreli konaklamalar için donatılmış bir yerde kaldığını öne sürdü.

Askeri kaynaklara göre, 'Oda 6', diğer Hamas tünelleriyle karşılaştırıldığında çok derine kazılmış bir yeraltı merkezi. İletişim hatları ile donatılan ve güvenlikler tarafından korunan merkezde İsrail güçlerini yanıltmayı amaçlayan çeşitli tuzaklar bulunuyor.



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İsrail askeri kaynakları, IDF'nin Gazze'nin derinliklerine düzenlediği operasyonlardan sonra Sinvar'ın sık sık yer değiştirmeye başladığını ancak her seferinde arkasında deliller bıraktığını öne sürüyor.

İsrail'e göre Sinvar her duruma göre ayrı plan yapıyor ve çevresindekilere asla güvenmiyor.

SİNVAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ REHİNELERİ TEHLİKEYE SOKAR

ABD'li Washington Post gazetesi de İsrail güçlerinin Sinvar'ın yerini belirlemeye yakın olduğunu ancak IDF'nin büyük bir ikilem ile karşı karşıya kaldığını yazdı.

İsrailli yetkililerin Sinvar yakalanmadan ya da öldürülmeden Gazze savaşının sonlanmayacağını vurguladığını hatırlatan Washington Post, Sinvar'ın öldürülmesinin İsrailli rehineleri tehlikeye sokabileceğini yazdı.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer de rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının Sinvar'a yönelik herhangi bir askeri operasyonu zora soktuğunu söyledi.



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İsrailli yetkililer her ne kadar Sinvar'ı yakalamak üzere olduklarını iddia etseler de Hamas lideri Gazze'de zafer yolunda olduklarından emin.

Wall Street Journal'ın haberine göre bu ayın başında Katar'daki üst düzey yetkililerine mesaj gönderen Hamas lideri, IDF'ye karşı bir zafer yolunda olduklarına inandığını söyledi.

WSJ'nin 'toplantı hakkında bilgi sahibi kişilere' dayandırdığı haberine göre Sinvar, taktiksel kayıplara rağmen Hamas'ın üstünlüğü elinde tuttuğu savundu ve İsrail üzerindeki uluslararası baskının Netanyahu yönetimini savaşı sona erdirmeye zorlayacağını öne sürdü.