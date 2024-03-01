Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail katliamı sonrası ABD pes dedirtti!

İsrail katliamına tepki yağıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, hükümetinin İsrail'den silah alımını askıya aldığını açıklayarak, ölümcül olayı “soykırım” olarak nitelendirdi ve şiddet olaylarından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu: "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli Netanyahu tarafından öldürüldü. Dünya güçleri kabul etmek istemese de buna soykırım deniyor"



Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho İsrail katliamına tepki gösterdiği açıklamasında "Gazze'de yardım almaya çalışırken hayatını kaybeden 100 kişinin durumu beni derinden sarstı. Siviller uluslararası insancıl hukuk kapsamında güvende olmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici önlemlerine uygun olarak acil bir ateşkes ve insani yardıma güvenli erişim için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares saldırıyı kabul edilemez olarak değerlendirdi ve "Düzinelerce Filistinli sivilin yiyecek beklerken ölmesi, Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu ve ateşkesin aciliyetinin altını çiziyor." dedi.



Fransa Dışişleri Bakanlığı 'trajik' olarak değerlendirdiği olaydan sonra yaptığı açıklamada "İsrail askerlerinin gıdaya erişmeye çalışan sivillere ateş açma hakkı yoktur" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borrell de benzer şekilde saldırının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.



Fransa lideri Macron saldırıyı kınadı ve "Sivillerin İsrail askerleri tarafından hedef alınması karşısında derin bir öfke duyuyorum. Siviller korunmalı ve derhal bir ateşkes hayata geçirilmeli" dedi.