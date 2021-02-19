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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 01:42 | Son Güncelleme:

Hamas: İsrail, gerçek bir takas anlaşması olmadan esir askerlerini geri alamaz

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Hamas: İsrail, gerçek bir takas anlaşması olmadan esir askerlerini geri alamaz
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Gazze'de Hamas Hareketi, gerçek bir esir takası anlaşması olmadan, İsrail'in, esir askerlerini geri alamayacağını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'nın elindeki esir askerlerle ilgili yaptığı açıklamalarına Hamas'tan cevap geldi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Dolaylı müzakereler yoluyla gerçek bir esir takası anlaşması olmadan İsrail, esir askerlerini geri alamaz." ifadesini kullandı.

Kasım, yaşanan deneyimlerin, direniş güçlerinin, kendi iradelerini dayatabilme gücünü gösterdiğini kaydetti, ancak ayrıntı vermedi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın elindeki esir askerler geri alınıncaya kadar Gazze'de gerçek ve uzun vadeli bir ilerlemeye izin vermeyeceğini söylemişti.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.

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