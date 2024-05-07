Hamas: Ateşkesi kabul ediyoruz... Filistinliler kutluyor İsrail temkinli

Haberin Devamı

İsrail, yerlerinden edilmiş yüzbinlerce Filistinlinin sığındığı Refah’ı tahliye etmeye başlarken Hamas’tan dün akşam saatlerinde ateşkes önerisini kabul ettiklerine dair açıklama geldi. Gazze Şeridi’nde Filistinliler, İsrail topraklarında ise rehine aileleri sokaklara dökülüp kutlama yaparken, İsrail tarafı, “bu şartlar bizim kabul ettiğimiz şartlar değil” açıklamasını yaptı.

HANİYYE ARABULUCULARA İLETTİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, Katar ve Mısır’a, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Hamas’ın internet sayfasından yaptığı açıklamada, Haniyye’nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi’nin onayladığını duyurdu.

Haberin Devamı

İsrail’in ne yapacağı belirsizliğini korurken, İsrail Devlet Televizyonu KAN’a konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas’ın onay verdiği Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması önerisine ilişkin detayları beklediklerini belirterek, “Hamas’ın yanıtını inceleyeceklerini” söyledi. İsrailli yetkili ayrıca, “Hamas’ın neyi kabul ettiğini ve neyi kabul etmediğini anlamaya çalışacağız” dedi.

İSRAİL VE ABD: DEĞERLENDİRİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin açıklamasında, ateşkes teklifinin İsrail’in taleplerinden “çok uzak” olduğunu vurguladı ancak müzakereler için yine de heyet gönderileceğini söyledi.

ABD yönetiminden de Hamas’ın kararını değerlendirdiklerine dair açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, “Şu anda Hamas’ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby de günlük basın brifinginde, ABD olarak başından beri İsrail’in Refah’a bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve bu pozisyonlarının bugün de geçerli olduğunu söyledi. Kirby, bölgeye bir kara operasyonunun çok sayıda sivilin hayatını riske atacağını ve bunu görmek istemediklerini vurguladı.

Haberin Devamı

CIA DİREKTÖRÜ BÖLGEDE

Kahire’de devam eden ateşkes ve rehine takası müzakereleri, önceki gün Netanyahu’nun “Hamas’ın talepleri kabul edilemez” açıklamasıyla zora girmişti. İsrail hükümeti görüşmeleri çıkmaza sokanın Hamas olduğunu öne sürerken, Hamas ise Netanyahu’nun kişisel çıkarları yüzünden anlaşmadan kaçtığını belirtmişti.

Müzakerelerde arabuluculuk yapan CIA (Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı) Direktörü William Burns de, tarafların görüşmelerin tıkandığı yönündeki açıklamalarına karşın son bir hamle olarak Netanyahu ile görüşmeye gitti. Mısır’da yapılan müzakerelere katıldıktan sonra Katar Başbakanı Muhammed El Sani ile acil bir toplantı yapmak üzere Doha’ya giden Burns’ün, Netanyahu ile baş başa görüşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Bu arada Ürdün Kralı II. Abdullah, dün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Kral Abdullah Biden’dan, Refah’ta “yeni bir katliamı” durdurmak için İsrail’e müdahale etmesini istedi.

HAMAS HANGİ ŞARTLARI KABUL ETTİ

İsrailli bir yetkili, Hamas’ın kabul ettiği anlaşmanın, İsrail’in önerdiği ancak Mısır tarafından ‘yumuşatılmış’ olan bir anlaşma olduğunu ve bunun da Netanyahu hükümetinin kabul edemeyeceği unsurlar içerdiğini söylerken, üst düzey Mısırlı bir kaynak, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının, esir takası ile gözaltındakiler, tutuklular ve insani ateşkes aşamalarından oluştuğunu belirtti. Hamas ve Mısırlı yetkililer, ateşkesin İsrail askerlerinin geri çekilmesi ve 1000 Filistinli esirin ve 30 İsrailli rehinenin karşılıklı serbest bırakılacağı bir dizi aşamayı içereceğini söylemişti.

Haberin Devamı

İSRAİL REFAH OPERASYONU İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat önce İsrail, Refah’ta sivillerin tahliyesine başladı. İsrail ordusu Gazze geneline attığı broşürlerle halkı İsrail ve Mısır sınırlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı. El Mavasi bölgesinde belirlenmiş insani bölgenin genişletildiği belirtilen broşürlerde, “Bu bölgede genişletilmiş insani yardım devam edecek. İsrail Silahlı Kuvvetleri sizi canlı kalkan olarak kullanan terör örgütleriyle mücadeleye devam edecek” denildi. Refah’ın doğusuna atılan broşürlerde ise ordunun “bölgedeki terör örgütlerine karşı aşırı güç kullanarak operasyon yapmak üzere olduğu” belirtilerek Filistinlilere “İsrail ve Mısır sınırlarına yaklaşmayın” uyarısı yapıldı. Akşam saatlerinde de İsrail Savaş Kabinesi’nin, Hamas’a esirler konusunda baskı yapılması amacıyla Refah’taki “operasyona” devam etme kararı aldığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

FİLİSTİN KIZILAYI: BİNLERCE KİŞİ GÖÇ EDİYOR

Filistin Kızılayı, İsrail’in muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişinin Refah’tan göç etmeye başladığını açıkladı. Filistin Kızılayı, Refah’ın Gazze’deki nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “insani felaket” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

‘NEREYE GİDECEĞİZ BİLMİYORUZ’

Fransız haber ajansı AFP muhabirleri, Refah’a sığınan çok sayıda Filistinlinin İsrail’in uyarıları sonrasında eşyalarını toplayıp ayrılmaya hazırlandığını bildirdi. Ancak yaklaşık 8 aydır savaşın pençesinde hayata tutunmaya çalışan Gazzeliler, bundan sonrasında ne yapacaklarını bilemez halde. AFP’ye konuşan Abdulrahman ebu Cezer (36), İsrail’in işaret ettiği bölgenin halihazırda yerinden edilmiş Gazzelilerle dolu olduğunu söyleyerek, “Orada yeterince alan yok. Nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz” sözleriyle çaresizliklerini ifade etti.