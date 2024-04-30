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Hamas, ateşkes teklifine yazılı yanıt verecek

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#Hamas#İsrail#Dünya
Hamas, ateşkes teklifine yazılı yanıt verecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:31

Mısır medyası, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını, Hamas'ın Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirdi.

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Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik arabulucu Mısır'ın diplomatik çabaları sürüyor.

Mısır'da yayın yapan Al Qahera News kanalı Mısır kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hamas heyetinin "Gazze'de ateşkes" görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını belirtti.

Hamas'ın Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması önerisine yazılı yanıtla geri döneceği ifade edildi.

Mısır yönetimi ve Hamas'tan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron dün, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini açıklamıştı.

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#Hamas#İsrail#Dünya

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