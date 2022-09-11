Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Haluk Bayraktar’a liyakat nişanı

Güncelleme Tarihi:

#Volodimir Zelenski#Haluk Bayraktar#Ukrayna
Haluk Bayraktar’a liyakat nişanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 07:00

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1’inci Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi.

Haberin Devamı

Bayraktar’ı Kiev’de kabul eden Zelenski, Bayraktar SİHA ve İHA’larını üreten Baykar’ın savunma kapasitesine övgüde bulundu. Zelenski; Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk halkına, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Haluk Bayraktar, Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından 1’nci Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volodimir Zelenski#Haluk Bayraktar#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth