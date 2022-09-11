Haluk Bayraktar’a liyakat nişanı

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Bayraktar’ı Kiev’de kabul eden Zelenski, Bayraktar SİHA ve İHA’larını üreten Baykar’ın savunma kapasitesine övgüde bulundu. Zelenski; Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk halkına, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Haluk Bayraktar, Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından 1’nci Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim.”