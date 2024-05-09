Hâkim Trump’ı uyardı: Küfür etmeyin duyuluyor

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Stormy Daniels, 2006’da yaşadıkları cinsel birliktelikle ilgili konuşmaması karşılığında Donald Trump’ın kendisine 130 bin dolar ödediğini iddia etmiş, paranın “seçim masrafları” kapsamında faturalandırılması sebebiyle eski Başkan Donald Trump’a dava açılmıştı.

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22 Nisan’da New York’ta başlayan davada önceki gün ilk kez ifade veren 45 yaşındaki Daniels, kürsüde Trump’la yaşadığı birliktelikle ilgili detaylar paylaştı. 2006’da eski Başkan’la otelde buluştuklarını söyleyen Daniels, çapraz sorguda Trump’ın yatakta kendisini külotuyla beklediğini, prezervatif kullanmadıklarını, ilişkinin kısa sürdüğünü anlattı. Trump’ın kendisine ‘honeybunch’ (balım) diye hitap ettiğini söyleyen Daniels, “Bana akıllı ve sarışın olduğum için kızını hatırlattığımı söyledi” dedi. Daniel, Trump’ın kendisine 2005’te evlendiği eşi Melania’yla “ayrı odalarda yattıklarını anlattığını” da paylaştı.

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‘AÇIK SAÇIK KONUŞMAYIN’

Trump, ifadesi boyunca Daniels’in sözünü kesme girişimlerinde bulundu, anlattıklarını “saçmalık” olarak nitelendirdi. Mahkeme yargıcı Juan Merchan, davaya ara verildiği sırada Trump’ın avukatlarını Daniels’ın ifadesi sırasında Trump’ın “duyulabilir şekilde küfür ettiğini” belirterek uyardı. Yargıç Merchan, cinsel birlikteliğin bu derece detaylı sorgulanmamasını da talep etti. Eski Başkan, cinsel birliktelik iddiasını kabul etmiyor ve Stormy Daniels’ın kendisinin ününden faydalanmaya çalıştığını öne sürüyor.