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Hakan Fidan’ın Balkan mesaisi

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#Hakan Fidan#Karadağ#Balkan
Hakan Fidan’ın Balkan mesaisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Karadağ Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic’in ev sahipliğinde düzenlenen zirve sırasında Fidan, bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirdi.

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Zirve öncesi Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya gelen Fidan, toplantılar sonrasında ise Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre Fidan GDAÜ Zirvesi’nde, organizasyonun “bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolüne” vurgu yaptı. Ayrıca Türkiye’nin, “Balkanlar’da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimleri desteklediğini” ifade etti. Türkiye’nin ilk ortaklar arasında yer aldığı ve 1996 yılında kurulan GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor

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#Hakan Fidan#Karadağ#Balkan

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