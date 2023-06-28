Hakan Fidan’ın Balkan mesaisi

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Zirve öncesi Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya gelen Fidan, toplantılar sonrasında ise Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre Fidan GDAÜ Zirvesi’nde, organizasyonun “bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolüne” vurgu yaptı. Ayrıca Türkiye’nin, “Balkanlar’da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimleri desteklediğini” ifade etti. Türkiye’nin ilk ortaklar arasında yer aldığı ve 1996 yılında kurulan GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor