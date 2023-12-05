Haaretz bir bir sıraladı! İsrail yalanları ortaya çıktı

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İsrail yönetimi Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarına devam ederken bir yandan da kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor.

KENDİ GAZETELERİ YALANLADI: TAMAMEN YALAN YA DA ABARTI

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Hamas'la ilgili işkence iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Dedikoduların yetmediği yerde İsrailli üst düzey yetkililer, Başbakan Netanyahu ve First Lady bile bu yalanları doğruluyor.

Duyanları şaşkına çeviren bu hikayeler İsrail'in en büyük gazetelerinden biri olan Haaretz'e göre tamamen yalan ya da abartı.



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Haaretz dikkat çeken analizinde ilk olarak hamile bir kadına yapıldığı öne sürülen işkence iddialarını yanıtladı. Haaretz'e göre o saldırıda İsrail’in paylaştığı hayatını kaybedenlerin listesinde hiçbir hamile kadının adı yok.

Öte yandan İsrailli yetkililer hamile kadının biri 6 biri 7 yaşındaki iki çocuğunun gözleri önünde öldürüldüğünü iddia etmişti. Yine İsrail'in paylaştığı listede bir tane bile 6-7 yaşlarında çocuk yer almıyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a yazdığı mektupta hamile bir kadının Hamas tarafından esir alındığını ve esaret altındayken doğum yaptığını yazmıştı.

Haaretz bu bilgiyi de yalanladı. Hamileyken rehine alındığı iddia edilen kadın Taylandlı rehine Nathavaree Mulka'ydı ve kadın rehine alındığında hamile değildi.

Öte yandan First Lady Sara'nın mektubu 26 Kasım tarihliydi, Nathavaree Mulkan Taylandlılarla ilk listede serbest bırakılmıştı.



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Hamas'ın bebekleri öldürdüğü iddiasını da araştıran Haaretz, 7 Ekim saldırılarında Be'eri ölen tek çocuğun Mila Cohen olduğunu, polislerin başka bir çocuğun ölümü ile ilgili herhangi bir kanıt sunamadığını yazdı.

Son olarak '40 çocuğun başının kesildiği' iddialarına değinen İsrailli gazete çocukların başlarının kesildiğini, idam edildiğini ya da çocukların iplerle asıldığında dair iddiaları da yalanladı.

Haaretz'e göre o gün toplamda 20 çocuk öldü ancak bu çocuklar bire bir öldürülmedi. Çocukların füzelerin düşmesi ya da çapraz ateşte kalmaları sonucunda hayatlarını kaybettiği belirtildi.