Güzellik kraliçesinin korkunç sonu: Güpegündüz kurşun yağdırdılar

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2022 yılında Los Rios eyaletini temsil ederek 'Miss Ecuador' yarışmasına katılan Landy Parraga, şoke eden güvenlik kamerası görüntülerinde Quevedo kentindeki bir mekanda ismi açıklanmayan bir adamla sohbet ederken görülüyor.



İkilinin konuşması devam ederken yüzlerinde maske olan iki silahlı saldırganın mekana girdiği görülüyor. Adamlardan biri kapının ağzında nöbet tutarken diğeri hızla ikilinin yanına yaklaşıyor ve hem kadına hem adama kurşun yağdırıyor.





#29Abr | Asesinaron a la modelo y excandidata a Miss Ecuador Landy Párraga mientras se encontraba en un restaurante ubicado en la provincia ecuatoriana de Los Ríos el #28Abr.



Una cámara de seguridad grabó el momento en el que un sujeto entró al establecimiento y le disparó… pic.twitter.com/jAIDnSRrns — El Diario (@eldiario) April 29, 2024

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23 yaşındaki genç kadın aldığı kurşun yarası nedeni ile yere yılığılırken, saldırgan yerde yatan Parraga'ya birkaç el daha ateş ediyor.

CİNAYET SONRASI ORTADAN KAYBOLDULAR

İki saldırgan güpegündüz işledikleri cinayet sonrası hızla mekandan kaçıp kayıplara karıştı. Görüntülerde taliksiz kadının bir kan havuzu içinde yerde yattığı görülüyor.

Cinayet sonrası olay yerine gelen polis saldırganları yakalamaya çalışırken, Ekvador Savcılığı da delil toplamak için çalışmalara başladı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.



Sosyal medya hesaplarında bir milyondan fazla takipçisi olan Landy Parraga, kendi spor giyim markasını işletiyordu.

Dünya gezileri ve lüks yaşam tarzı ile ülkede bir sosyal medya fenomeni haline gelen, eski modelin gösterişli yaşam tarzının arkasında daha karanlık bir gerçek vardı.



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Ekvador'da çok sayıda tutuklamaya yol açan bir organize suç davasında güzellik kraliçesinin de adı geçiyordu.

Yerel medyada yer alan haberlerde cinayete kurban giden kadının, hayatını kaybeden uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero ile bağlantısı olduğu ve kadının hesaplarının Başsavcılık tarafından incelendiği iddia edildi.