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Güzellik kraliçesinin korkunç sonu: Güpegündüz kurşun yağdırdılar

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#Landy Parraga#Ekvador#Güzellik Karaliçesi
Güzellik kraliçesinin korkunç sonu: Güpegündüz kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:42

Ekvador'un 23 yaşındaki güzellik kraliçesi Landy Parraga, güpegündüz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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2022 yılında Los Rios eyaletini temsil ederek 'Miss Ecuador' yarışmasına katılan Landy Parraga, şoke eden güvenlik kamerası görüntülerinde Quevedo kentindeki bir mekanda ismi açıklanmayan bir adamla sohbet ederken görülüyor.

Güzellik kraliçesinin korkunç sonu: Güpegündüz kurşun yağdırdılar

MEKANA GİRİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

İkilinin konuşması devam ederken yüzlerinde maske olan iki silahlı saldırganın mekana girdiği görülüyor. Adamlardan biri kapının ağzında nöbet tutarken diğeri hızla ikilinin yanına yaklaşıyor ve hem kadına hem adama kurşun yağdırıyor.

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23 yaşındaki genç kadın aldığı kurşun yarası nedeni ile yere yılığılırken, saldırgan yerde yatan Parraga'ya birkaç el daha ateş ediyor.

CİNAYET SONRASI ORTADAN KAYBOLDULAR

İki saldırgan güpegündüz işledikleri cinayet sonrası hızla mekandan kaçıp kayıplara karıştı. Görüntülerde taliksiz kadının bir kan havuzu içinde yerde yattığı görülüyor.

Cinayet sonrası olay yerine gelen polis saldırganları yakalamaya çalışırken, Ekvador Savcılığı da delil toplamak için çalışmalara başladı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Güzellik kraliçesinin korkunç sonu: Güpegündüz kurşun yağdırdılar

GÖSTERİŞLİ YAŞAM TARZININ ARKASINDA KARANLIK BİR GERÇEK VARDI

Sosyal medya hesaplarında bir milyondan fazla takipçisi olan Landy Parraga, kendi spor giyim markasını işletiyordu.

Dünya gezileri ve lüks yaşam tarzı ile ülkede bir sosyal medya fenomeni haline gelen, eski modelin gösterişli yaşam tarzının arkasında daha karanlık bir gerçek vardı.

Güzellik kraliçesinin korkunç sonu: Güpegündüz kurşun yağdırdılar


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Ekvador'da çok sayıda tutuklamaya yol açan bir organize suç davasında güzellik kraliçesinin de adı geçiyordu.

Yerel medyada yer alan haberlerde cinayete kurban giden kadının, hayatını kaybeden uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero ile bağlantısı olduğu ve kadının hesaplarının Başsavcılık tarafından incelendiği iddia edildi.

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#Landy Parraga#Ekvador#Güzellik Karaliçesi

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