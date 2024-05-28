Güvenli bölge katliamı! İsrail dünyaya meydan okuyor

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İsrail, Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı’nın cuma günü Gazze’nin Refah kentindeki askeri operasyonlarını acilen durdurması gerektiğine hükmetmesinin ardından önceki gece Refah’ta güvenli bölge olarak gösterilen çadırkente hava saldırısı gerçekleştirdi. En az 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya uluslararası toplum büyük tepki gösterirken İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıda Hamas’ın iki üst düzey yöneticisinin hedef alındığı belirtildi.

NETANYAHU: ‘TRAJİK HATA’

İsrail savaş uçakları önceki gece saat 21.00 ile 22.00 sularında Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Tel Al-Sultan çadır kampını bombaladı. İsrail ordusu saldırıda Yasin Rabia ve Halid Nagar isimli iki üst düzey Hamas yetkilisinin de etkisiz hale getirildiğini belirtti. İsrail’in Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan askeri başsavcı Yifat Tomer Yerushalmi, sivil kayıplar için ‘çok acı’ ifadesini kullanırken olayla ilgili soruşturma açıldığını ifade etti. İsrail hükümet sözcüsü Avi Hyman, soruşturmada elde edilen ilk bulguların, 45 Gazzelinin İsrail hava saldırıları sırasında çıkan yangında ölmüş olabileceğine işaret ettiğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, saldırının “trajik hata” olduğunu söyleyerek, saldırıyı araştırdıklarını belirtti. Hassas mühimmat kullanılarak vurulduğu söylenen alan daha önce ‘insani bölge’ olarak tanımlanmış ve yerinden edilen sivillerin yerleşmesi için işaret edilmişti.

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O BÖLGEYE İSRAİL YÖNLENDİRMİŞ

Filistinliler, alanın BM’ye ait lojistik tesislerinin yanında olduğu için güvenli olduğunu düşündüklerini, o yüzden bu bölgeye çadırlarını kurduklarını söyledi. Vurulan alanın İsrailli yetkililerce güvenli alan ilan edildiğinin altını çizen Filistinliler, özellikle çocuklu ailelerin bu kampı tercih ettiğini dile getirdi. El Cezire’ye konuşan Majed el Attar, saldırıda ailesinden beş kişiyi kaybettiğini belirterek, “Çadırlarda oturuyorduk ve bir anda kamp bombalandı. Bize bu bölgenin güvenli olduğunu söylemişlerdi ama artık Gazze’de güvenli bir yer yok. Her yerde katliam var” dedi. İsrail ordusu ise bombaladıkları bölgenin güvenli bölge içinde yer almadığını savundu.





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TONLARCA BOMBA ATILDI

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtirken Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail’in saldırıda 900 kg’lik bombalar kullandığını belirtti. Hamas’tan yapılan açıklamada ise İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Gazze’deki askeri operasyonları durdurma kararını tamamen hiçe saydığı vurgulandı.

TEPKİ VE KINAMA YAĞIYOR

YERYÜZÜNDEKİ CEHENNEM

BM: Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin ‘yeryüzündeki cehennem’ olduğunu ve Refah’tan gelen görüntülerin bunu bir kez daha kanıtladığını bildirdi. Kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dair haberler bulunduğu aktarılan açıklamada BM çalışanlarının can güvenliğinden de endişe duyulduğu kaydedildi.

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AB: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası kararlara rağmen İsrail’in saldırılarına devam ettiğine dikkat çekerek “Bunu en güçlü şekilde kınıyorum. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. UAD kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmelidir” dedi.

ABD: ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, “Daha önce de belirttiğimiz gibi, İsrail sivilleri korumak için mümkün olan her türlü önlemi almalıdır” açıklamasında bulundu.

FRANSA: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öfkeli olduğunu belirtirken, “Bu operasyonlar durmalı. Refah’ta Filistinli siviller için güvenli bir alan yok. Uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini ve derhal ateşkes ilan edilmesini talep ediyorum” dedi.

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İTALYA: İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya’nın İsrail’e karşı şimdiye kadar yaptığı en güçlü eleştirilerden birini yaptı. Filistinli sivillere yönelik saldırılarının artık haklı gösterilemeyeceğini söyleyen Crosetto, durumu umutsuzlukla izlediklerini dile getirdi.

İSPANYA: İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’in saldırısının UAD’nin kararının ardından geldiğinin altını çizerek “Bu sefer sadece acil ateşkes için değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve BM’ye destek için de sesimizi yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İRLANDA: Başbakan Simon Harris, insanların güvende olmak için gittikleri, ebeveynlerin çocuklarını güvende olmak için getirdikleri bir kampın bombalanmasının dehşet verici olduğunu belirterek Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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ALMANYA: Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, İsrail’in, Filistinlilerin kampını bombalamasını “hata” olarak gördüklerini söyledi.

KİMSE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEYEMEZ

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant için tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, The Sunday Times’a yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de toplu cezalandırma uyguladığını belirterek, hiç kimsenin insanlığa karşı suç işleme hakkının olmadığını söyledi. UCM’nin Afganistan, Ukrayna ve Filistin’de aktif soruşturmalar yürüttüklerine değinerek, “Siyasi uygunluk gibi etkenlerle değil, kanıtlarla hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.

SINIRDA GERİLİM: BİR MISIRLI ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Mısır ordusu, Gazze ile sınırda yaşanan çatışmada bir sınır muhafızının öldüğünü bildirdi. İsrail medyası, Refah kapısında görev yapan bir İsrail askeri aracına, Mısırlı askerler tarafından ateş açıldığını bildirdi. İsrail askerinin ateşe karşılık verdiği, bir Mısırlı askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Mısır ordusu olayın araştırıldığını belirtirken Mısır merkezli Daily News Egypt gazetesine konuşan kaynaklar, Mısırlı askerlerin 45 Filistinlinin öldürüldüğü Refah katliamından “etkilenmiş olabileceğini” söyledi.