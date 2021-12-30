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Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden cezaevine sevk edildi

#Mihail Saakaşvili#Gürcistan#Cezaevi

Gürcistan'ın tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu edilerek Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edildi.

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Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, açlık grevi nedeniyle Gori kentinde tedavi gördüğü askeri hastaneden dün gece saatlerinde taburcu edildi. Saakaşvili, cezaevi araçları, ambulans ve kolluk kuvvetleri eşliğinde Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edildi.

Gürcistan Özel Cezaevi Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kamuoyunun yüksek ilgisi nedeniyle, hükümlü Mihail Saakaşvili gerekliliklere tam uygun olarak Savunma Bakanlığı'na bağlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesinden yasal olarak nakledildi" ifadelerine yer verildi

Ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket Partisi’nden Levan Khabeişvili cezaevinin önünde yaptığı açıklamada, Saakaşvili’nin cezaevine nakledilmesi konusunda hükümeti ve Rusya’yı suçlayarak, “Bu karar hükümetin Rus özel servisleriyle birlikte aldığı bir karardır. Karar Vladimir Putin'e yılbaşı hediyesi oldu” dedi.

AÇLIK GREVİNDEYDİ

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere bir gün kala, 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevi'ne sevk edilmişti. Tutuklanmasına tepki olarak açlık grevine başlayan Saakaşvili sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden Tiflis'teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saakaşvili 20 Kasım’da Savunma Bakanlığı’na bağlı daha donanımlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesi’ne transfer edilmesinin ardından 50 gün sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmıştı.

2013'TEN BU YANA YURT DIŞINDAYDI

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Mihail Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te ise Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini darp ettirmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

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#Mihail Saakaşvili#Gürcistan#Cezaevi

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