Gürcistan'da Türk şirketine silahli saldırı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan'da beyaz eşya satan bir Türk şirketi silahlı saldırıya uğradı.

Şirket yetkilisi Kemal Gazioğlu, yaptığı açıklamada, başkent Tiflis'in dışında bulunan depolarına kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti.



Gazioğlu, saldırganların depoda sağa sola yaklaşık 20 el ateş ettiğini, o esnada çalışanların içeride olmaması nedeniyle can kaybı meydana gelmediğini söyledi.



Saldırganların güvenlik kamerasındaki görüntülerinin polise teslim edildiğini belirten Gazioğlu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.



Gürcistan'da yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan Gazioğlu, bugüne kadar bu tür bir olayla karşılaşmadıklarını, ancak son zamanlarda küresel krizin etkilerinin Gürcistan'da da hissedilmeye başlandığını, bu nedenle asayişin bozulmuş olabileceğini düşündüklerini ifade etti.