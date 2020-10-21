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DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Gürcistan’da rehine krizi: Bir kişi serbest bırakıldı

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Gürcistan’da rehine krizi: Bir kişi serbest bırakıldı
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Gürcistan'da banka soymaya çalışan kimliği belirsiz bir saldırganın 19 kişiyi rehin aldığı ve 500 bin dolar talep ettiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre, saldırganın 50’li yaşlarda bir kadını serbest bıraktığı açıklandı. 

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan, bankada 19 kişiyi rehin aldı. Gürcistan medyası, 55 yaşında bir kadının bankadan çıktığını duyurdu. Saldırganın 18 kişiyi hala rehin tuttuğu ve 500 bin dolar talep ettiği ifade edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde saldırganı ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

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