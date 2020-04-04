AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 12:40,
Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Gürcistan'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da virüs kaynaklı ilk ölüm görüldü.
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesinin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani, klinikte tedavi gören 79 yaşında bir kadının bugün hayatını kaybettiğini, hastanın 31 Mart'ta kliniğe getirildiğini ifade etti.
Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayısı 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 28'e yükseldi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle