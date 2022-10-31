Güney Kore'de yas var! Ölü sayısı 154’e yükseldi

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GÜNEY Kore’de koronavirüs salgını sonrasındaki kısıtlamasız ilk Cadılar Bayramı kutlaması faciaya dönüştü. Başkent Seul’un popüler Itaewon bölgesinde aşırı kalabalık nedeniyle çıkan izdihamda 150’den fazla kişi öldü. Olayda 24’ü kritik 133 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, korku filmlerini andıran facia sonrası, Güney Kore devlet başkanı Yoon Suk-yeol dün ulusal yas ilan etti. Cumartesi günkü kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı belirtilirken, izdihamın, kalabalığın bardaki bir ünlüyü görmeye çalışırken çıktığı öne sürüldü. Birçok kişinin, semtin dar ara sokaklarında üst üste yığılarak can verdiğini bildiren yetkililer bazılarının kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hem ölü hem de yaralıların büyük çoğunluğunun Cadılar Bayramı nedeniyle kostümlü ve makyajlı olmaları, bu kişilerin teşhisini zorlaştırdı. Görgü tanıkları olay anını ‘cehennem gibiydi’ diye anlatırken, insanların ‘domino taşları gibi’ birbirinin üstüne düştüğünü aktardılar.