Güney Kore’de sivil araç, ABD’ye ait zırhlı araçla çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Güney Kore’nin Pocheon kentinde SUV tipi sivil aracın, ABD’ye ait askeri zırhlı araca çarpması sonucu 4 Güney Korelinin hayatını kaybettiği, 1 ABD askerinin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 50’li yaşlarda olduğu; yaralanan ABD askerinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazada SUV’nin ağır hasar aldığı, zırhlı aracın ise paletlerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Kaza sırasında ABD askerlerinin tatbikat sonrası Gangwon'da bulunan Cheorwon'daki üsse gitmekte olduğu ve kazanın meydana geldiği yolun ABD askeri araçları tarafından sık sık kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.