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Güney Kore'de seçim sonucunu keller belirleyecek!

#Güney Kore#Saç Dökülmesi#Saç Ekimi
Güney Korede seçim sonucunu keller belirleyecek

Güney Kore'de Mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine, başkan adayı Lee Jae-myung'un seçim vaadi damgasını vurdu. Bu seneki seçimlerin sonucunu diğer yılların aksine, nükleer programlar, uluslararası ilişkiler ya da ekonomik kriz değil saç ekimi politikası belirleyecek.

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Güney Koreli başkan adayı Lee Jae-myung kel değil. Ancak, saç dökülmesi tedavilerinin devlet tarafından ödenmesi için yaptığı baskı nedeniyle birçok kel seçmenin desteğini alıyor.

SEÇİMİN GÜNDEMİ NÜKLEER PROGRAM YA DA EKONOMİK SORUNLAR DEĞİL SAÇ DÖKÜLMESİ

Jae-myung Önerisi bu haftanın başlarında açıklandığından beri, önceki seçimlerin aksine Kuzey Kore'nin nükleer programı, ABD ile ilişkileri, ve ekonomik sıkıntıların önüne geçti. Güney Kore'de Mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı oylaması öncesinde saç dökülmesi önemli bir konu olarak liste başına oturdu.

Güney Korede seçim sonucunu keller belirleyecek

SAÇLARI DÖKÜLENLER DESTEKLİYOR, MUHALEFET TEPKİLİ

Saçları dökülen insanlar teklifi desteklerken, iktidar partisi adayı Lee'nin oy kazanmak için popülizm güdümlü bir kampanya vaadi yaptığına dair güçlü eleştiriler de var.

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'KEL İNSANLARA YENİ BİR UMUT VERİYORSUNUZ'

Sosyal medyadaki mesajlar arasında “Jae-myung kardeşim. Seni seviyorum. Sizi Mavi Saray'a yerleştireceğim” ve “Ekselansları, Sayın Başkan! Kore'de ilk kez kel insanlara yeni bir umut veriyorsunuz." yorumları dikkat çekiyor.

CİDDİ BİR POPÜLİZMDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Lee geçtiğimiz günlerde saç ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası programı tarafından karşılanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Muhafazakar Munhwa Ilbo gazetesi, “Ortaya atılan fikir, saç dökülmesinden endişe eden birçok insan için gerekli bir adım gibi görünebilir, ancak devlet sigorta programının finansal istikrarını kötüleştireceği düşünüldüğünde, bu ciddi bir popülizmden başka bir şey değil” dedi.

Raporlar, her beş Güney Koreliden birinin saç dökülmesinden muzdarip olduğunu söylüyor.

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