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Güney Kore'de inşaat çöktü: 1 yaralı, 6 kayıp

#Güney Kore#İnşaat#Göçük

Güney Kore’de inşaat halindeki binanın bir kısmının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralandığı, 6 işçinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Güney Kore’nin Gwangju kentinde inşaat halindeki 39 katlı binanın dış duvarı çöktü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, binanın dış duvarının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralandığı, 6 işçinin ise kayıp olduğu belirtildi. Molozların düştüğü bir yük konteynerinde mahsur kalan 2 işçi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Güney Korede inşaat çöktü: 1 yaralı, 6 kayıp

Çöken binanın çevresinde park halindeki en az 10 aracın ise enkaz altında kaldığı öğrenildi. Polis ve arama-kurtarma ekipleri, çökme riski nedeniyle kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmasının ardından kurtarma operasyonlarının başlayacağı ifade edilirken, çevredeki ev ve iş yerlerinin de tahliye edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

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#Güney Kore#İnşaat#Göçük

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