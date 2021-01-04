Güney Kore nüfusu alarm veriyor

Güney Kore’de, 2020 yılında doğum oranlarının bir önceki yıla göre yüzde 10 düşüş göstermesi ve ölüm oranlarındaki artış İçişleri Bakanlığını köklü değişiklikler yapmaya zorladı. Ülkede ilk kez ölüm oranları, doğum oranlarını geride bıraktı.

Güney Kore’de doğum oranları düşüyor. Ülkede, ölüm oranlarının doğum oranlarından fazla olması yetkilileri harekete geçirdi. Ülke tarihinde ilk kez ölüm oranlarının doğum oranlarından fazla olduğu tespit edildi. Ülkede, 2020 yılında doğum oranları 2019 yılına oranla yüzde 10 düşüş gösterdi.

Ülke genelinde 275 bin 800 bebek dünyaya gelirken, 307 bin 764 kişi de hayatını kaybetti. Kaydedilen veriler, İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık nüfus politikasında “köklü değişiklikler” yapma kararı aldı.

Genç nüfusun azalması ülkelere yönelik baskıların artmasına neden oluyor. Yaşlı nüfusun artması ile sağlık sistemlerine ve emekli maaşlarına yönelik talebin de artış göstermesi kamu harcamalarındaki baskıyı da arttırıyor. Genç nüfusun düşmesi de iş gücünün düşüş göstermesi anlamına geliyor.

Güney Kore’de alınan önlemler kapsamında, 2022 yılından itibaren dünyaya gelen her bebeğe 1 yaşına kadar aylık 300 bin Won, doğum öncesi masrafların karşılanması için 2 milyon won nakit destek sağlanacak. 2025 yılından itibaren ise bu maddi destek aylık 500 bin wona yükseltilecek.