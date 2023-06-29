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Güney Kore bir günde gençleşti

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Yaş Sayma#Gençlik
Güney Kore bir günde gençleşti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Güney Kore’de geleneksel yaş sayma yöntemi yerine, yaşı doğum tarihine göre hesaplayan yasa dün hayata geçti. Yeni düzenlemeyle ülkedeki vatandaşlar bir veya iki yaş gençleşti.

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Dünyadaki yaygın uygulamada, bebeklerin anne karnında geçirdikleri süre sayılmıyor ve hayata “merhaba” dedikleri gün itibarıyla yaş almaya başlıyorlar. Güney Kore’de ise bu zamana kadar uygulanan sistemde herkesin doğduğunda bir yaşında olduğu kabul ediliyor ve doğum günü yerine ocak ayının ilk gününde bir yıl daha yaşlandığı varsayılıyordu. Buna göre 31 Aralık’ta doğan bir bebek ertesi gün iki yaşına basıyordu. Bu da ülkede ‘Kore yaşı’ ve ‘uluslararası yaş’ anlamında iki kategorinin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Yeni yasa ile ülkede artık uluslararası yaş sayma yöntemi kullanılacak. Bu da yeni yasayla birlikte birçok insanın bir veya iki yaş gençleşmesine yol açacak.

 

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#Güney Kore#Yaş Sayma#Gençlik

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