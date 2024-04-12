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Güney Kore Başkanı’nı taze soğan yaktı

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#GÜNEY Kore#GÜNEY Kore Seçim#Han Duck-Soo
Güney Kore Başkanı’nı taze soğan yaktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

GÜNEY Kore’de genel seçimleri muhalefetteki liberal eğilimli Demokratik Parti ve kurduğu ittifak kazanırken seçim sonuçlarına ‘taze soğan’ damgasını vurdu.

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Demokratik Parti, diğer küçük partilerle birlikte 300 sandalyeli parlamentoda 192 sandalye kazanırken iktidardaki Halkın Gücü partisinin 114 olan sandalye sayısı 108’e geriledi. Başbakan Han Duck-soo ve parti lideri istifalarını açıkladılar.

UCUZ BULMUŞTU

Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, ülke tarihinde parlamento çoğunluğunu kaybeden ilk başkan oldu. Bu yenilgi akıllara Yoon’un geçen ay başkent Seul’de bir süpermarkete yaptığı ziyareti akıllara getirdi. Yoon’un 875 won’a (yaklaşık 20 TL) satılan taze soğanların ‘makul fiyatta’ olduğunu söylemesi tepkilere neden olmuştu. Çünkü aslında taze soğanın fiyatı 3-4 bin wona (70-90 TL) kadar çıkmış ve devlet desteğiyle fiyatlarda indirime gidilmişti. Yine Başkan Yoon’un eşi Kim Keon Hee’nin lüks bir çantayı hediye kabul ettiği iddiaları yolsuzluk söylentilerini körüklemişti.

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Güney Kore Başkanı’nı taze soğan yaktı
Lee Jae- myung

TOPAL ÖRDEK OLDU

Sandıktan galip çıkan Demokratik Parti’nin lideri Lee Jae-myung, iki yıl önce Yoon’a karşı 0.73 puan farkla kaybettiği başkanlık seçiminin de rövanşını aldı. Başkanlık sisteminin söz konusu olduğu ülkede topal ördek olarak Yoon’un 2027 seçimlerine kadar işinin kolay olmayacağı yorumları yapılıyor.

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#GÜNEY Kore#GÜNEY Kore Seçim#Han Duck-Soo

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