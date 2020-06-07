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GeriDünya Güney Kıbrıs’ta ikinci provokasyon! Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı astılar
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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Güney Kıbrıs’ta ikinci provokasyon! Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı astılar

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Güney Kıbrıs’ta ikinci provokasyon! Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı astılar
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Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

DHA'ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ta ikinci provokasyon Tuzla Camisine Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
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