DHA
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Güney Afrika’da petrol rafinerisinde patlama
Güney Afrika’nın Durban şehrindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Hint Okyanusu kıyısında yer alan Durban şehrindeki petrol rafinerisinde yerel saatle 07:00'de patlama meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibinin yangını kontrol altına almaya çalıştığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, ölü ve yaralı sayısının henüz belli olmadığı ifade edildi.
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