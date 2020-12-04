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DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Güney Afrika’da petrol rafinerisinde patlama

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Güney Afrika’da petrol rafinerisinde patlama
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Güney Afrika’nın Durban şehrindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Hint Okyanusu kıyısında yer alan Durban şehrindeki petrol rafinerisinde yerel saatle 07:00'de patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin yangını kontrol altına almaya çalıştığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, ölü ve yaralı sayısının henüz belli olmadığı ifade edildi.

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