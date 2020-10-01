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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 01:59 | Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1767 Kovid-19 vakası tespit edildi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1767 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 674 bin 339'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı, 16 bin 734 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1767 artışla 674 bin 339'a ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 187 bin 917 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 608 bin 112'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm, Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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