Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 100 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 159'a çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 611 bin 450'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 564 bin 65 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 516 bin 494'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.