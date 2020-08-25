MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti
GeriDünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 01:59 | Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti
Abone Olgoogle-news

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1677 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 611 bin 450'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 100 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 159'a çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 611 bin 450'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 564 bin 65 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 516 bin 494'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle