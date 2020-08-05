MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük koronavirüs vaka sayısı 5 binin altına düştü
GeriDünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük koronavirüs vaka sayısı 5 binin altına düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 00:35,Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük koronavirüs vaka sayısı 5 binin altına düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük koronavirüs vaka sayısı 5 binin altına düştü
Abone Olgoogle-news

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 4 bin 456 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken son haftaların en düşük günlük vakası kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 4 bin 456 artışla 521 bin 318'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 8 bin 884'e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 78 bin 202 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 363 bin 751'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle