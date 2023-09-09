Gündeme bomba gibi düşen 'gizli anlaşma' iddiası: Prigojin hayatta, işte saklandığı ülke...

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Ukrayna savaşının ön cephelerinde savaşan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin,Rusya Devlet başkanı Putin ve Rusya'nın üst düzey askeri yönetimine başlattığı başarısız isyanından haftalar sonra gizemli bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasının arkasında Putin'in olduğu ve Prigojin'in hayatta olduğuna dair komplo teorileri bir aydır dünya gündemini meşgul ederken bu konuda en iddialı açıklama Rus askeri analist Dr Valery Solovey'den geldi.

UÇAKTA PRİGOJİN'İN DUBLÖRÜ VARDI

Moskova'nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) eski bir profesör olan Solovey Prigojin'in ölmesinden günler sonra Wagner liderinin hayatta olduğunu, uçakta onun değil dublörünün olduğunu söyleyerek takipçilerine ilerleyen günlerde Prigojin'in yerini açıklayacağının sözünü vermişti.



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Rusya Devlet Başkanı'nın ölümcül bir hastalığı olduğu iddiları ile gündeme gelen ancak buna yönelik bir kanıt sunamayan Solovey'e göre Wagner Lideri Prigojin şu anda Venezuela'nın Karayip cenneti Margarita adasında saklanıyor ve sağlık durumu iyi.

Solovey açıklamasında Prigojin'in uçağının imha edileceği ile ilgili bir uyarı aldığını ve bu nedenle kendine yeni bir rota belirlediğini iddia etti.



GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI

Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev'in dahil olduğu bir anlaşma yapıldığını öne süren Rus analist, "Wagner'in kilit komutanları hayatını kaybederken Prigojin hayatta kaldı." ifadelerini kullandı.

Batı medyasının 'fantastik' olarak değerlendirdiği teoriye göre Rus yetkilier ve Prigojin kritik bir durumda işbirliği konusunda anlaştılar.



Prigojin'e ortalıkta görünmemesi ancak savaşın ilerlemesi durumunda paralı askerlerine liderlik etmesi için geri dönebileceği söylendi.



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Solovey ayırca Wagner liderinin elmas, altın ve nakit içerden serveti için de bir anlaşma yaptığını, servetinin 7'de birinin kendine kaldığını kalan kısmının ise Rusya'ya aktarıldığını öne sürdü.

Rus analist iddiası ile ilgili somut bir kanıt ortaya koymasa da iddia dünya gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

