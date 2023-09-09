Zelenski Putin'in Prigojin'den sonraki yeni hedefini açıkladı, ABD'yi işaret etti

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelensk, Moskova'nın askeri liderliğine karşı başlattığı ayaklanmadan haftalar sonra uçağı düşen Rus paralı asker lideri Yevgeny Prigojin'in ölümünün, insanların Rusya lideri Vladimir Putin ile anlaşma yaptığında neler olacağını gösterdiğini söyledi.

Ukrayna'nın karşı saldırısı dördüncü aya girerken şu ana kadar sadece mütevazı kazanımlar elde eden Ukraynalı lider CNN'den Fareed Zakaria'ya konuştu.



Kremlin ile barış görüşmelerinin artık zamanının geldiği yönündeki önerileri net bir şekilde reddeden Zelenski, "Bir yalancı ile uzlaşıp diyalog kuramazsınız" dedi.

Haberin Devamı

Wagner liderinin Rusya cumhurbaşkanının otoritesini tehdit eden isyanın ardından yaşanan dramatik ölümünün dikkate alınması gereken bir uyarı olduğunu öne süren Zelenski "adil ve kalıcı" bir barış için koşulların henüz oluşmadığını vurguladı.



Cuma günü Kiev'de düzenlenen bir konferansta da benzer açıklamalar yapan Zelenski, Putin'in Prigojin'i öldürdükten sonra yeni hedefinin Batı'yı nükleer silahlarla terörize etmek olduğunu ileri sürdü.

ABD'Yİ İŞARET ETTİ

Konuşmasının devamında 2024 yılında ABD'de gerçekleşecek seçimleri işaret eden Zelenski, "Putin Batı'ya ve her şeyden önce ABD'ye baskı yapacak, çünkü seçim dönemi dolayısıyla daha kırılgan bir durumda olacaklar" dedi.



KREMLİN NET BİR ŞEKİLDE REDDEDİYOR

Ukrayna cumhurbaşkanı, geçen ay Moskova dışında meydana gelen ve aralarında Prigojin ve Wagner üyelerinin bulunduğu 10 kişinin ölümüne yol açan gizemli uçak kazasının arkasında Rus mevkidaşının olduğu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt şimdiye kadar sunamadı .

Haberin Devamı

Kremli ise Putin'in Wagner Grubu patronunun ölüm emrini verdiği yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyor.