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Zelenski Putin'in Prigojin'den sonraki yeni hedefini açıkladı, ABD'yi işaret etti

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#Zelenski#Putin#Rusya
Zelenski Putinin Prigojinden sonraki yeni hedefini açıkladı, ABDyi işaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 13:41

Ukrayna lideri Zelenski Rusya Devlet Başkanı'nın önümüzdeki kış Rusya'nın nükleer cephaneliğiyle Batı'ya “korku aşılamaya” çalışacağı konusunda uyarıda bulundu. Zelenski Putin'in yaklaşan seçimler nedeni ile özellikle ABD'yi hedef alacağını öne sürdü.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelensk, Moskova'nın askeri liderliğine karşı başlattığı ayaklanmadan haftalar sonra uçağı düşen Rus paralı asker lideri Yevgeny Prigojin'in ölümünün, insanların Rusya lideri Vladimir Putin ile anlaşma yaptığında neler olacağını gösterdiğini söyledi.

Ukrayna'nın karşı saldırısı dördüncü aya girerken şu ana kadar sadece mütevazı kazanımlar elde eden Ukraynalı lider CNN'den Fareed Zakaria'ya konuştu.

Zelenski Putinin Prigojinden sonraki yeni hedefini açıkladı, ABDyi işaret etti


BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE NET ŞEKİLDE İTİRAZ ETTİ

Kremlin ile barış görüşmelerinin artık zamanının geldiği yönündeki önerileri net bir şekilde reddeden Zelenski, "Bir yalancı ile uzlaşıp diyalog kuramazsınız" dedi.

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Wagner liderinin Rusya cumhurbaşkanının otoritesini tehdit eden isyanın ardından yaşanan dramatik ölümünün dikkate alınması gereken bir uyarı olduğunu öne süren Zelenski "adil ve kalıcı" bir barış için koşulların henüz oluşmadığını vurguladı.

Zelenski Putinin Prigojinden sonraki yeni hedefini açıkladı, ABDyi işaret etti

PUTİN'İN YENİ HEDEFİ NÜKLEER SİLAHLARLA BATI'YI TERÖRİZE ETMEK

Cuma günü Kiev'de düzenlenen bir konferansta da benzer açıklamalar yapan Zelenski, Putin'in Prigojin'i öldürdükten sonra yeni hedefinin Batı'yı nükleer silahlarla terörize etmek olduğunu ileri sürdü.

ABD'Yİ İŞARET ETTİ

Konuşmasının devamında 2024 yılında ABD'de gerçekleşecek seçimleri işaret eden Zelenski, "Putin Batı'ya ve her şeyden önce ABD'ye baskı yapacak, çünkü seçim dönemi dolayısıyla daha kırılgan bir durumda olacaklar" dedi.

Zelenski Putinin Prigojinden sonraki yeni hedefini açıkladı, ABDyi işaret etti


KREMLİN NET BİR ŞEKİLDE REDDEDİYOR

Ukrayna cumhurbaşkanı, geçen ay Moskova dışında meydana gelen ve aralarında Prigojin ve Wagner üyelerinin bulunduğu 10 kişinin ölümüne yol açan gizemli uçak kazasının arkasında Rus mevkidaşının olduğu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt şimdiye kadar sunamadı .

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Kremli ise Putin'in Wagner Grubu patronunun ölüm emrini verdiği yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyor.

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#Zelenski#Putin#Rusya

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