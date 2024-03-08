Gündemde birçok konu var... Fidan’dan Washington çıkarması

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Ankara ile Washington hattı arasındaki ilişkiler, özellikle ocak ayında İsveç’in NATO üyeliğinin TBMM tarafından onaylanması ve eş zamanlı ABD Kongresi’nin F-16 satışına yeşil ışık yakmasıyla birlikte yeni bir döneme girerken, karşılıklı ziyaretler önümüzdeki dönem için daha da olumlu bir hava sinyali veriyor.

Çarşamba gecesi iki günlük ziyaret için Washington’a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ajandası oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Ekim 2021’de Roma’daki G20 zirvesinde kurulması üzerine mutabık kaldıkları Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının yedincisi için Washington’da bulunan Fidan’ın Kongre, Beyaz Saray ve Dışişleri seviyelerinde temasları oluyor.

TERÖRE DESTEK SORUNU

Geçtiğimiz gün Senato üyeleri ve Amerikalı düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Fidan dün akşam Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi. Görüşmede Fidan’ın Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söylediği, Suriye’deki terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin kararlılığı ve Irak’ta siyasi istikarara verilen önemin vurgulandığı belirtildi.

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Fidan’ın bugün ise mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ön plana çıkacak konuların başında Washington’ın yıllardır YPG/PKK terör örgütüne Suriye’de verdiği destek bulunuyor. Özellikle bu yılın ilk haftalarında Amerikan medyasında çıkan “ABD, Suriye ve Irak’tan çekilmeyi planlıyor” haberlerinin üzerine iki ülke arasında sıklaşan trafik, bu noktada DEAŞ ile mücadelede Washington’ın YPG/PKK ile ortaklığını bırakıp konuyu Ankara’ya havale edebileceği ihtimaline işaret ediyor.

F-35’E DÖNÜŞ KONUSU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, “F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması ve CAATSA yaptırımlarından çıkarılma talebini” de görüşecek. Ocak ayında dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ve Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, şayet Türkiye S-400 konusunda Amerika’nın çekincelerini giderebilirse F-35 projesine geri dönüşün sağlanabileceğini söylemişti. Fidan ise geçtiğimiz ay verdiği bir röportaj sırasında F-35 konusuna ilişkin, “diğer yeteneklerimizi kaybetmeden ilave olarak alacağımız bir yetenek olursa neden olmasın” demişti. Geçen hafta Hürriyet’e konuşan bir ABD’li yetkili, son dönemde ikili ilişkilerin önünün açıldığını ve ABD’nin Türkiye ile özellikle savunma sanayii alanında önümüzdeki süreçte daha derin iş birliği yapmak konusunda heyecan duyduğunu belirtmişti.

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MİT-CIA ZİRVESİ

BAKAN Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile son 5 ayda dördüncü kez yüz yüze görüşürken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bu hafta Washington’daydı. Kalın da Beyaz Saray ve Kongre’de temaslarda bulunurken, çarşamba günü CIA Direktörü William Burns ile yüz yüze görüştü. MİT kaynaklarından yapılan bilgilendirmede MİT-CIA zirvesinde gündemin PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ve Gazze’de savaşın durdurulması olduğu vurgulandı.