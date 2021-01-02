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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlısı! Kane Tanako doğum gününü kutladı

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Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlısı! Kane Tanako doğum gününü kutladı
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Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Kane Tanako, 118. yaş gününü kutladı. Ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane, yeni yaşına girdi.

Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı.

Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.

Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.

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